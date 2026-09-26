Gudur: పనుల్లో నాణ్యతే ధ్యేయం కావాలి: పీఆర్ క్వాలిటీ ఈఈ రాజశేఖర్
Gudur: పంచాయతీరాజ్ శాఖ పనుల్లో నాణ్యతా ప్రమాణాలు పాటించాలని నెల్లూరు జిల్లా క్వాలిటీ కంట్రోల్ ఈఈ రాజశేఖర్ గూడూరు పర్యటనలో అధికారులను ఆదేశించారు.
నెల్లూరు జిల్లా: కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన పంచాయతీరాజ్ శాఖ పనులలో నాణ్యతకి ప్రాముఖ్యత ఇస్తూ ప్రతి ఒక్కరు పని చేయాలని పంచాయతీరాజ్ క్వాలిటీ కంట్రోల్ & అస్సూరెన్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ రాజశేఖర్ కోరారు.
నెల్లూరు జిల్లా ఇఇ గా బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత మొదటిసారి గూడూరు కు వచ్చిన సందర్భంలో ఆయన మాట్లాడడం జరిగినది. తదుపరి పంచాయతీరాజ్ డివిజన్ కార్యాలయంలో క్వాలిటీ కంట్రోల్ డిఇఇ బాబురావు ఆధ్వర్యంలో వివిధ రకములైన చెట్లను నాటి, ప్రతి ఒక్కరూ పర్యావరణ పరిరక్షణకు పాటుపడాలని చెట్లను విరివిగా పెంచి కాలుష్యాన్ని నియంత్రించాలని కోరారు. కార్యాలయంలో పచ్చని చెట్లు ఉండడం ఆనందంగా ఉందని తెలిపారు.
ఈ కార్యక్రమంలో గూడూరు పంచాయతీరాజ్ డిప్యూటీ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ శ్రీనివాసరావు, క్వాలిటీ కంట్రోల్ డి ఈ ఈ బాబురావు, పి. ఆర్ డిప్లమా ఇంజనీర్స్ అసోసియేషన్ రాష్ట్ర గౌరవ అధ్యక్షుడు షేక్. రియాజ్ అహ్మద్ కార్యాలయం సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.