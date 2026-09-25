Nellore: మురగళ్లలో నలపరెడ్డిపల్లి రహదారి కోసం ప్రజా సంతకాల సేకరణ!
Nellore: నెల్లూరు జిల్లా ఆత్మకూరు మండలం మురగళ్లలో అధ్వాన్నంగా మారిన రహదారి కోసం వైయస్సార్సీపీ నేతల ఆధ్వర్యంలో ప్రజా సంతకాల సేకరణ ప్రారంభమైంది.
Nellore: నెల్లూరు జిల్లా ఆత్మకూరు మండలంలోని మురగళ్లలో వైఎస్ఆర్సిపి ఆత్మకూరు మండల ఎస్సీ సెల్ అధ్యక్షులు తోడేటి అశోక్ ఆధ్వర్యంలో ప్రజా సంతకాల సేకరణ కార్యక్రమం నిర్వహించారు-నలపరెడ్డిపల్లి–మురగళ్ల– కనుపూరుపల్లి రహదారి వాహనదారులకు, పాదాచారులకు నరకప్రాయంగా ఉందని సంతకాల సేకరణ ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ములగల్ల గ్రామంలో స్వచ్ఛందంగా వచ్చి సంతకాలు చేసి తమ నిరసనను తెలుపుతున్నారు.
ఈ కార్యక్రమంలో వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆత్మకూరు మండల SC సెల్ అధ్యక్షులు తోడేటి అశోక్ వెంట వైసీపీ నాయకులు పువ్వాడ శ్రీనివాసులు నాయుడు, సుమంత్, హరిబాబు, కళ్యాణ్, తరుణ్ మరియు గ్రామస్తులు పాల్గొన్నారు.మూడు గ్రామాల ప్రజల నుంచి సేకరించిన మద్దతు సంతకాలతో కూడిన వినతిపత్రాన్ని జిల్లా కలెక్టర్ గారికి సమర్పించి, రహదారి నిర్మాణ పనులు త్వరగా ప్రారంభించి పూర్తి చేయాలని కోరనున్నట్లు తెలిపారు.