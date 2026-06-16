Nellore: కూటమి ప్రభుత్వం హామీలు నెరవేర్చలేదు.. ఆనం విజయ్కుమార్
Nellore: ఆంధ్రప్రదేశ్లో క్రిస్టియన్ మైనార్టీలపై దాడులు విపరీతంగా పెరిగాయని వైఎస్సార్సీపీ రాష్ట్ర క్రిస్టియన్ మైనార్టీ సెల్ అధ్యక్షుడు జాన్ వెస్లీ ఆరోపించారు.
Nellore: రాష్ట్రంలో క్రిస్టియన్ మైనార్టీలపై విపరీతమైన దాడులు జరుగుతున్నాయని, అధికార మదంతో కూటమి ప్రభుత్వం ప్రజలను అణచివేస్తోందని వైఎస్ఆర్సీపీ రాష్ట్ర క్రిస్టియన్ మైనార్టీ సెల్ అధ్యక్షుడు జాన్ వెస్లీ ఆరోపించారు.
మంగళవారం నెల్లూరులోని వైఎస్ఆర్సీపీ జిల్లా కార్యాలయంలో విలేకరుల సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి నెల్లూరు రూరల్ ఇన్చార్జి ఆనం విజయకుమార్ రెడ్డి ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు.
ఆనం విజయ్ కుమార్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ..
పార్టీ బలోపేతానికి అన్ని అనుబంధ సంఘాలు కలిసి కృషి చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. కూటమి ప్రభుత్వం ఎన్నికలకు ముందు సూపర్ సిక్స్, సూపర్ సెవెన్ అంటూ ప్రజలకు బాండ్లు పంచి మరీ ప్రచారం చేసిందన్నారు. ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చలేదన్నారు. జగన్మోహన్ రెడ్డి విశ్వసనీయత, చంద్రబాబు మోసాలు ప్రజలకు వివరించాలన్నారు.
అనంతరం జాన్ వెస్లీ మాట్లాడుతూ..
రాష్ట్రంలో ప్రజాస్వామ్యం అపహాస్యంగా మారిందని, పోలీసులు అధికార పార్టీకి అనుకూలంగా వ్యవహరిస్తూ ప్రజల స్వేచ్ఛను హరిస్తున్నారని విమర్శించారు. గతంలో ఏ ప్రభుత్వంలోనూ ఇలాంటి పరిస్థితులు చూడలేదని పేర్కొన్నారు.
కార్పొరేట్, మతతత్వ, కులతత్వ విధానాలతో ప్రభుత్వ వ్యవస్థలను బలహీనపరుస్తున్నారని, రాష్ట్రంలో భూ, ఇసుక, మద్యం, గంజాయి మాఫియాలు విచ్చలవిడిగా పెట్రేగిపోతున్నాయి అని ఆరోపించారు. రాజ్యాంగబద్ధ పదవుల్లో ఉన్న వ్యక్తులు కులాలు, మతాల మధ్య విభేదాలు సృష్టిస్తున్నారని అన్నారు.
రాష్ట్ర క్రిస్టియన్ మైనార్టీ కమిషన్ను ఇప్పటివరకు ఎందుకు నియమించలేదని ప్రశ్నించారు. ఓటరు జాబితాల ప్రత్యేక సవరణ (ఎస్ఐఆర్) విషయంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు.
మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి పాలనలో అన్ని వర్గాలకు న్యాయం జరిగిందని, పాస్టర్లకు గౌరవ వేతనం అందించడంతో పాటు పేద క్రైస్తవులకు జెరూసలేం యాత్ర అవకాశాలు కల్పించారని గుర్తుచేశారు. కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడి రెండేళ్లు పూర్తవుతున్నా ఒక్కరినైనా జెరూసలేం యాత్రకు పంపిందా అని ప్రశ్నించారు.
అనుకూల మీడియాను అడ్డుపెట్టుకుని అక్రమాలను సక్రమంగా చూపించే ప్రయత్నం జరుగుతోందని విమర్శించిన జాన్ వెస్లీ, వైఎస్ఆర్సీపీ మరియు జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రజల గొంతుకగా నిలుస్తున్నారని అన్నారు. ప్రభుత్వం ఇప్పటికైనా తన వైఖరి మార్చుకోకపోతే ప్రజా ఉద్యమాలు చేపడతామని హెచ్చరించారు.
2029 ఎన్నికల్లో వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీని ప్రజలు అత్యధిక మెజార్టీతో గెలిపించుకుంటారన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర క్రిస్టియన్ మైనార్టీ సెల్ సెక్రెటరీ స్వరాజ్, క్రిస్టియన్ మైనార్టీ సెల్ జిల్లా అధ్యక్షుడు అనుదీప్, క్రిస్టియన్ మైనారిటీ సెల్ జిల్లా ఉపాధ్యక్షులు కళ్యాణ్, సిటీ అధ్యక్షురాలు సులోచన, రూరల్ అధ్యక్షుడు దాసరి రాజేష్ , పలువురు విభాగ నాయకులు పాల్గొన్నారు.