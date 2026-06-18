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Nellore: వెంగారెడ్డిపాలెం అంగన్‌వాడీలో చిన్నారులకు ఘన వీడ్కోలు!

Nellore: నెల్లూరు జిల్లా సంగం మండలం వెంగారెడ్డిపాలెం అంగన్‌వాడీ కేంద్రంలో చిన్నారులకు ఘనంగా వీడ్కోలు సమావేశం నిర్వహించారు.

TS Murthy, Atmakuru(Nellore)
Published on: 18 Jun 2026 5:01 PM IST
Nellore
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Nellore: వెంగారెడ్డిపాలెం అంగన్‌వాడీలో చిన్నారులకు ఘన వీడ్కోలు!

Nellore: నెల్లూరు జిల్లా సంగం మండలం వెంగారెడ్డిపాలెం గ్రామంలోని అంగన్‌వాడీ కేంద్రంలో 1వ తరగతికి వెళ్లనున్న చిన్నారులకు ఘనంగా వీడ్కోలు కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా చిన్నారులను అభినందించి, వారి విద్యాభ్యాసంలో మరింత ఉన్నత స్థాయికి చేరుకోవాలని ఆకాంక్షించారు.

ఈ కార్యక్రమంలో ఉపాధ్యాయులు, అంగన్‌వాడీ వర్కర్ సుశీలమ్మ, ఆయా లక్ష్మి తదితరులు పాల్గొని విద్యార్థులకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. చిన్నారుల తల్లిదండ్రులు కూడా పాల్గొని కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేశారు. విద్యార్థుల భవిష్యత్తు ఉజ్వలంగా ఉండాలని ఆకాంక్షిస్తూ కార్యక్రమాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు.

VengareddypalemNelloreSangam
TS Murthy, Atmakuru(Nellore)

TS Murthy, Atmakuru(Nellore)

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