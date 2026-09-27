Nellore: నెల్లూరు జిల్లాలో విషాదం విద్యుత్ షాక్తో గీత కార్మికుడు మృతి!
Nellore: నెల్లూరు జిల్లా మర్రిపాడు గ్రామంలో విద్యుత్ వైర్లు మరమ్మత్తులు చేస్తుండగా షాక్ తగిలి గీత కార్మికుడు పంది మహేంద్ర మృతి చెందాడు. విషాదం.
Nellore: నెల్లూరు జిల్లా సంగం మండలం మర్రిపాడు గ్రామంలో విషాద ఘటన చోటుచేసుకుంది. గ్రామానికి చెందిన కల్లు గీత కార్మికుడు పంది మహేంద్ర (40) అనే వ్యక్తి విద్యుత్ షాక్కు గురై మృతి చెందాడు.
ఇంట్లో విద్యుత్ వైర్లు మరమ్మత్తులు చేస్తుండగా ప్రమాదవశాత్తు విద్యుత్ షాక్ తగిలినట్లు సమాచారం. తీవ్రంగా గాయపడిన మహేంద్రను కుటుంబ సభ్యులు ఆసుపత్రికి తరలించే ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ అప్పటికే మృతి చెందినట్లు తెలిపారు.
మహేంద్రకు భార్యతో పాటు ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు. కుటుంబానికి పెద్ద దిక్కుగా ఉన్న మహేంద్ర మృతితో కుటుంబ సభ్యులు కన్నీరుమున్నీరుగా విలపించారు. ఈ ఘటనతో మర్రిపాడు గ్రామంలో విషాదఛాయలు అలుముకున్నాయి.