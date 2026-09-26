Sangam: సంగం వాసుల తిరుమల పాదయాత్ర: వర్షాలు కురవాలని ప్రార్థన
Sangam: వర్షాలు సమృద్ధిగా కురిసి పాడిపంటలు బాగుండాలని నెల్లూరు జిల్లా సంగం నుంచి సుమారు 80 మంది భక్తులు తిరుమల శ్రీవారి క్షేత్రానికి పాదయాత్ర ప్రారంభించారు.
Sangam: వర్షాలు విస్తారంగా కురిసి పంటలు బాగా పండాలని ప్రజలు సుభిక్షంగా ఉండాలని, కోరుతూ నెల్లూరు జిల్లా సంగం వాసులు తిరుమలకు పాదయాత్ర చేపట్టారు. సుమారు 80 మందికి పైగా భక్తులు తిరుమలకు పాదయాత్రగా బయలుదేరారు.
పాడిపంటలు సమృద్ధిగా పండాలని, వర్షాలు బాగా కురవాలని ఆకాంక్షిస్తూ ఈ యాత్ర చేపట్టారు. ఈ పాదయాత్రను టీడీపీ నాయకులు కర్నాటి రవీంద్రారెడ్డి, సంగం సొసైటీ అధ్యక్షులు గుండ్లపల్లి శ్రీనివాసులు యాదవ్ ప్రారంభించారు. భక్తులు గోవింద నామస్మరణతో భక్తిశ్రద్ధలతో తిరుమలకు బయలుదేరారు.