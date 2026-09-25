Thotapalligudur: రోడ్డు ప్రమాదంలో గాయపడిన గురుకులం విద్యార్థినుల పరామర్శ
Thotapalligudur: నెల్లూరు జీజీహెచ్లో చికిత్స పొందుతున్న గురుకులం విద్యార్థినులను పరామర్శించిన ఎమ్మెల్యే సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్ రెడ్డి. మెరుగైన వైద్యం అందించాలని సూచన.
తోటపల్లిగూడూరు: తోటపల్లిగూడూరు మండలం మహాలక్ష్మిపురం వద్ద గురువారం రోడ్డు ప్రమాదానికి గురైన కోడూరు గురుకులం విద్యార్థినులను ఎమ్మెల్యే సోమిరెడ్డి పరామర్శించారు.ఫీల్డ్ ట్రిప్ కు వెళ్లి వస్తున్న క్రమంలో పదో తరగతి విద్యార్థినులు ప్రయాణిస్తున్న ఆటోను ఢీకొన్న మరో ఆటో, డ్రైవర్ నిర్లక్ష్యం వల్ల ఈ ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది.
8 మంది విద్యార్థినులతో పాటు ఓ ఉపాధ్యాయురాలికి గాయాలు పాలయ్యారు. నెల్లూరు జీజీహెచ్ లో చికిత్స పొందుతున్న విద్యార్థినులను సర్వేపల్లి శాసనసభ్యులు సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్ రెడ్డి పరామర్శించి,విద్యార్థినుల ఆరోగ్య పరిస్థితిపై వైద్యాధికారులతో చర్చించడంతో పాటు మెరుగైన వైద్యం అందించాలని డాక్టర్లకు సూచించారు.
దేవుడి దయతో అందరూ కోలుకుంటున్నారని, తల్లిదండ్రులు ఎలాంటి ఆందోళన చందవలసిన అవసరం లేదని సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్ రెడ్డి తెలిపారు.ఆయన వెంట సోమిరెడ్డి శ్రీనివాసులురెడ్డి, తెలుగుదేశం సీనియర్ నాయకులు బొమ్మి సురేంద్ర తోటపల్లి గూడూరు మండల అధ్యక్షుడు కొనతం రఘుబాబు పాల్గొన్నారు