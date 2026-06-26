Nellore: నెల్లూరు రొట్టెల పండుగకు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు
Nellore: రొట్టెల పండుగ నేపథ్యంలో నెల్లూరు జిల్లా ఏఎస్ పేట రహమతాబాద్ దర్గాలో భక్తుల కోసం ముమ్మర ఏర్పాట్లు.
Nellore: నెల్లూరు జిల్లా ఎ ఎస్ పేట జిల్లాలోని ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రమైన బారాషాహీద్ దర్గాలో జరిగే రొట్టెల పండుగకు ప్రతి సంవత్సరం లక్షలాది మంది భక్తులు హాజరవుతారని,ఆ భక్తులందరూ ఎ ఎస్ పేట (రహమతాబాద్ దర్గా, కసుమూరు దర్గాలను దర్శించుకునేందుకు పెద్ద సంఖ్యలో వస్తారని దర్గా ఇఒ షేక్ మొహమ్మద్ హుస్సేన్ తెలిపారు. రాష్ట్ర వక్స్ బోర్డు చైర్మన్ షేక్ అబ్దుల్ అజీజ్ ఆదేశాల మేరకు ఎఎస్ పేట దర్గాకు వచ్చే భక్తులకు ఎటువంటి అసౌకర్యాలు కలగకుండా అన్ని విధాలా ఏర్పాట్లు ఇప్పటికే చేసామని ఆయన విలేకరుల సమావేశంలో వెల్లడించారు.భక్తుల సౌకర్యార్థం దర్గా ప్రాంగణంలో బారికేడ్లు, షామియానాలు, తాగునీటి
సదుపాయం,ప్రత్యేక లైటింగ్ ఏర్పాట్లు ఐదు రోజుల పాటు రోజుకు రెండు పూటలా అన్నదాన కార్యక్రమం నిర్వహించనున్నట్లు ఇఒ అహ్మద్ హుస్సేన్ తెలిపారు. పారిశుధ్య నిర్వహణ కోసం ప్రత్యేక సిబ్బందిని నియమించి ఎప్పటికప్పుడు పరిశుభ్రతపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టామన్నారు. రొట్టెల పండుగ విజయవంతంగా నిర్వహించేందుకు మండలంలోని అన్ని శాఖల అధికారులకు లేఖల ద్వారా సమాచారం అందించి సహాయ సహకారాలు అందించాలని కోరినట్లు ఇఒ తెలిపారు.
ఆరోగ్య శాఖ ఆధ్వర్యంలో నేటి నుంచి వైద్య శిబిరం,భక్తుల భద్రత దృష్ట్యా 150 మంది పోలీసు సిబ్బందితో ప్రత్యేక బందోబస్తు,రెవెన్యూ సిబ్బందితో పర్యవేక్షణ, పంచాయతీ సిబ్బందితో పారిశుధ్యంతో పాటు ఇతర శాఖల సహకారంతో ఈ రొట్టెల పండుగ విజయవంతం చేస్తామని భక్తుల రాకను బట్టి అదనపు సౌకర్యాల కల్పనకు కృషి చేస్తామని ఇఒ మహమ్మద్ హుస్సేన్ తెలిపారు. అలాగే రొట్టెల పండుగ ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షించాల్సిందిగా ఆత్మకూరు ఆర్దిఒ, ఏ ఎస్ పేట తహసిల్దార్ కు ఆదేశాలు జారీ చేసినట్లు తెలియజేశారు.