Atmakur: ఆత్మకూరు ఆర్డీవో పావనికి సీపీఎం వినతిపత్రం!
Atmakur: నెల్లూరు జిల్లా ఆత్మకూరు పరిధిలోని అనంతరాయునిపేట గిరిజనుల సమస్యలపై ఆర్డీవో బి. పావనికి సీపీఎం నేతృత్వంలో వినతి: రోడ్డు, విద్యుత్, స్మశానవాటిక సమస్యల పరిష్కారానికి డిమాండ్.
ఆత్మకూరు: నెల్లూరు జిల్లా ఆత్మకూరు మున్సిపల్ పరిధిలోని తొమ్మిదో వార్డు అనంతరాయునియేని గ్రామంలో సుమారు 100 గిరిజన కుటుంబాలు నివసిస్తున్నాయి. తాతల కాలం నుండి ఇక్కడే ఉంటున్నా, తమ సమస్యలు మాత్రం పరిష్కారం కావడం లేదని గిరిజనులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఈ నేపథ్యంలో గ్రామ సమస్యలను పరిష్కరించాలని కోరుతూ సిపిఎం పార్టీ ఆధ్వర్యంలో గ్రామస్తులు ఆత్మకూరు ఆర్డీవో బి. పావనికి వినతిపత్రం సమర్పించారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వాలు మారుతున్న ప్రజా ప్రతినిధులు ఎన్నికలవేళ వచ్చి హామీలు ఇచ్చి ఓట్లు వేయించుకొని వెళుతున్నారే తప్ప తమ ప్రాంతానికి ఎలాంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపట్టడం లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
పట్టణానికి కేవలం మూడు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఈ గ్రామానికి సరైన రోడ్డు సౌకర్యం లేదని, చిన్నపాటి వర్షం కురిసినా ఆత్మకూరుకు రాకపోకలు సాగించడం నరకంగా మారుతోందని వాపోయారు. విద్యుత్ సమస్య కూడా తీవ్రంగా ఉందని పొరపాటున వర్షాకాలంలో ఏదైనా సమస్య వచ్చి విద్యుత్ ఆగిపోతే కనీసం రెండు మూడు రోజులు పాటు విద్యుత్ అందుబాటులోకి రాదని చీకటిలోనే చీకటిలోనే మగ్గాల్సింది వస్తుందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
అంతేకాక గ్రామంలో ఎవరైనా మరణిస్తే అంత్యక్రియల కోసం కిలోమీటర్ దూరం వెళ్లాల్సి వస్తోందని, వర్షాకాలంలో పీకల్లోతు నీటిలో శవాన్ని మోసుకెళ్లడం తీవ్ర ఇబ్బందిగా మారిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. కావున గ్రామ సమీపంలో స్మశాన వాటిక ఏర్పాటు చేయాలని వేడుకుంటున్నారు.
అంతేకాక గ్రామంలో 50 ఏళ్ల క్రితం నిర్మించిన ఒకటి నుంచి ఐదో తరగతి వరకు ఉన్న ప్రాథమిక పాఠశాల శిథిలావస్థకు చేరుకుందని,ఏ క్షణాన కూలిపోతుందో అన్న భయంతో ఉన్నామన్నారు.తమ సమస్యలను వెంటనే పరిష్కరించాలని గ్రామస్తులు కోరుతున్నారు.