Marripadu: మర్రిపాడు షైనింగ్ స్టార్ అవార్డులకు 6 గురు విద్యార్థులు
Marripadu: నెల్లూరు జిల్లా మర్రిపాడు మండలం నుండి షైనింగ్ స్టార్ అవార్డులకు 6 మంది విద్యార్థులు ఎంపిక. జూలై 20న నెల్లూరులో అవార్డులు, నగదు బహుమతి ప్రదానం.
మర్రిపాడు: పదవ తరగతిలో ప్రతిభ చూపిన విద్యార్థులను ప్రోత్సహించాలనే సదుద్దేశంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా ప్రవేశపెట్టిన జిల్లాస్థాయి షైనింగ్ స్టార్ అవార్డులకు నెల్లూరు జిల్లా మర్రిపాడు మండలం నుంచి 6 మంది విద్యార్థులు ఎంపికైనట్లు మండల విద్యాశాఖ అధికారులు తిరుపతయ్య,ధనలక్ష్మి తెలియజేశారు.
నందవరం మోడల్ స్కూలుకు చెందిన పెసల గోవర్ధన్,గాలం వసుధ,రాగి వాణి,నందవరం ఉన్నత పాఠశాలకు చెందిన మద్దిరెడ్డి వైష్ణవి,కస్తూర్బా గాంధీ విద్యాలయానికి చెందిన తెలజాల మస్తానమ్మ,చిలకపాడు ఉన్నత పాఠశాల చెందిన మిట్టమాల బేబీ హర్షిత ఈ అవార్డుకి ఎంపికై ఈనెల 20వ తేదీ సోమవారం నెల్లూరు లోని కస్తూరిబా కళాక్షేత్రంలో జరిగే కార్యక్రమంలో జిల్లా అధికారుల చేతుల మీదుగా సర్టిఫికెట్,మెమెంటో మరియు ఇరవై వేల రూపాయలు పారితోషకం తో పాటు ఈ అవార్డును అందుకోనున్నట్లు వారు తెలిపారు.
అవార్డుకు ఎంపికైన విద్యార్థులకు ఆయా పాఠశాలల ప్రధానోపాధ్యాయులు,ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులు,గ్రామస్తులు తదితరులు అభినందనలు తెలియజేశారు.