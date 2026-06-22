Nellore: నెల్లూరులో ప్రశాంతంగా ముగిసిన నీట్–2026 రీ-ఎగ్జామ్!
Nellore: నెల్లూరు జిల్లాలో నీట్–2026 రీ-ఎగ్జామినేషన్ ప్రశాంతంగా ముగిసింది.
Nellore: నెల్లూరు జిల్లాలో నిర్వహించిన నీట్–2026 రీ-ఎగ్జామినేషన్ ప్రశాంత వాతావరణంలో విజయవంతంగా ముగిసిందని జిల్లా కలెక్టర్ హిమాన్షు శుక్లా, ఆదివారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు.
నీట్ పరీక్షకు నెల్లూరు నగరంలోని 9 పరీక్షా కేంద్రాల్లో మొత్తం 3,005 మంది విద్యార్థులకు గాను వారిలో 2,758 మంది హాజరయ్యారని కలెక్టర్ తెలిపారు. అలాగే గూడూరు పట్టణంలోని 3 పరీక్షా కేంద్రాల్లో 499 మంది విద్యార్థులు పరీక్షకు హాజరుకావాల్సి ఉండగా, 437 మంది విద్యార్థులు హాజరైనట్లు పేర్కొన్నారు.
నీట్–2026 రీ-ఎగ్జామినేషన్ నిర్వహణకు సంబంధించి జిల్లా యంత్రాంగం అన్ని పరీక్షా కేంద్రాల్లో అవసరమైన ఏర్పాట్లు చేసి, పరీక్షలు ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు లేకుండా సజావుగా నిర్వహించిందన్నారు.
పరీక్షల నిర్వహణలో సమన్వయంతో పనిచేసిన సంబంధిత శాఖల అధికారులు, పోలీసు అధికారులు, సిబ్బందిని జిల్లా కలెక్టర్ అభినందించారు.