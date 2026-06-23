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Kavali: ప్రజల సమస్యల పరిష్కారమే లక్ష్యం.. కావలిలో ఎమ్మెల్యే కావ్య ప్రజా దర్బార్!

Kavali: కావలి టీడీపీ కార్యాలయంలో నిర్వహించిన ప్రజా దర్బార్‌లో పాల్గొన్న ఎమ్మెల్యే కావ్య కృష్ణారెడ్డి.

GORRIPATI HARISH, KAVALI TOWN
Published on: 23 Jun 2026 7:33 AM IST
Kavali
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Kavali: ప్రజల సమస్యల పరిష్కారమే లక్ష్యం.. కావలిలో ఎమ్మెల్యే కావ్య ప్రజా దర్బార్!

Kavali: ప్రజల సమస్యలను నేరుగా తెలుసుకొని వాటికి వేగవంతమైన పరిష్కారం అందించాలనే సంకల్పంతో కావలి ఎమ్మెల్యే కావ్య కృష్ణారెడ్డి సోమవారం పట్టణంలోని తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యాలయంలో ప్రజా దర్బార్ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు.నియోజకవర్గంలోని వివిధ గ్రామాలు, పట్టణ ప్రాంతాల నుంచి పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చిన ప్రజలు తమ వ్యక్తిగత, సామాజిక, ఆర్థిక సమస్యలకు సంబంధించిన అర్జీలు, వినతిపత్రాలను ఎమ్మెల్యేకు అందజేశారు.

ప్రజలతో ముఖాముఖిగా మాట్లాడిన ఎమ్మెల్యే ప్రతి అర్జీని స్వయంగా పరిశీలించి సమస్యల వివరాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు.ప్రజా దర్బార్ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ప్రజలు రెవెన్యూ సమస్యలు, భూ వివాదాలు, పింఛన్ల మంజూరు, గృహాల మంజూరు, తాగునీటి సరఫరా, రహదారుల నిర్మాణం, విద్యుత్ సమస్యలు, ఆరోగ్య సేవలు, సంక్షేమ పథకాల అమలు తదితర అంశాలను ఎమ్మెల్యే దృష్టికి తీసుకువచ్చారు. ప్రతి సమస్యను ఓపికగా విన్న ఎమ్మెల్యే, బాధితులకు ధైర్యం చెబుతూ సమస్యల పరిష్కారానికి అవసరమైన చర్యలు చేపడతామని హామీ ఇచ్చారు.

సమస్యల తీవ్రతను బట్టి కొన్ని అంశాలపై సంబంధిత శాఖల అధికారులతో ఎమ్మెల్యే కావ్య కృష్ణారెడ్డి నేరుగా ఫోన్‌లో మాట్లాడి తక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. ప్రజలకు ప్రభుత్వ సేవలు సకాలంలో అందేలా అధికారులు బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించాలని సూచించారు. ప్రజలు కార్యాలయాల చుట్టూ తిరగకుండా వారి సమస్యలకు వేగంగా పరిష్కారం చూపడం ప్రభుత్వ ప్రధాన లక్ష్యమని ఎమ్మెల్యే స్పష్టం చేశారు.

ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలు అర్హులైన ప్రతి లబ్ధిదారునికి చేరేలా అధికారులు ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకోవాలని ఎమ్మెల్యే ఆదేశించారు. పెండింగ్‌లో ఉన్న అర్జీలను ప్రాధాన్యత ఆధారంగా పరిశీలించి త్వరితగతిన పరిష్కరించాలని సూచించారు. ప్రజల నుంచి వచ్చిన ప్రతి వినతిపత్రాన్ని సంబంధిత శాఖలకు పంపించి సమస్యల పరిష్కారం దిశగా నిరంతర పర్యవేక్షణ చేపడతామని తెలిపారు.

ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే కావ్య కృష్ణారెడ్డి మాట్లాడుతూ, ప్రజా ప్రతినిధిగా ప్రజలకు ఎల్లప్పుడూ అందుబాటులో ఉండటం తన బాధ్యత అని పేర్కొన్నారు. ప్రజల కష్టసుఖాలను తెలుసుకొని వారి సమస్యల పరిష్కారానికి నిరంతరం కృషి చేయడం తన విధి అని అన్నారు. ప్రజా సమస్యల పరిష్కారంలో ఎలాంటి రాజీ ఉండదని, ప్రతి సమస్యను బాధ్యతగా తీసుకొని పరిష్కారం దిశగా చర్యలు చేపడతానని స్పష్టం చేశారు.

ప్రజా దర్బార్ వంటి కార్యక్రమాల ద్వారా ప్రజలతో ప్రత్యక్షంగా మమేకమయ్యే అవకాశం లభిస్తుందని, సమస్యలను క్షేత్రస్థాయిలో తెలుసుకొని వెంటనే పరిష్కార మార్గాలు అన్వేషించవచ్చని ఎమ్మెల్యే తెలిపారు. ప్రభుత్వం ప్రజలకు మరింత చేరువ కావాలనే ఉద్దేశంతో ఇటువంటి కార్యక్రమాలను నిరంతరం నిర్వహిస్తున్నట్లు చెప్పారు.

కావలి నియోజకవర్గ ప్రజల సమస్యల పరిష్కారంలో ఎమ్మెల్యే కావ్య కృష్ణారెడ్డి చూపుతున్న ప్రత్యేక చొరవకు ప్రజల నుంచి విశేష స్పందన లభిస్తోంది. ప్రతిరోజూ ప్రజల మధ్య ఉంటూ వారి సమస్యలను స్వయంగా తెలుసుకొని పరిష్కారానికి చర్యలు తీసుకుంటుండటంపై పలువురు ప్రజలు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ప్రజల సంక్షేమం, అభివృద్ధే ధ్యేయంగా పనిచేస్తున్న ఎమ్మెల్యేకు తమ పూర్తి మద్దతు, ఆశీర్వాదాలు ఎల్లప్పుడూ ఉంటాయని పేర్కొన్నారు.

ప్రజా సమస్యల పరిష్కారంలో ఎమ్మెల్యే చూపుతున్న అంకితభావం, స్పందన, చొరవ కారణంగా కావలి నియోజకవర్గ ప్రజల్లో ప్రభుత్వంపై మరింత విశ్వాసం పెరుగుతోందని స్థానికులు అభిప్రాయపడ్డారు.ప్రజల కోసం అందుబాటులో ఉంటూ వారి సమస్యలను వినడం, వెంటనే అధికారులతో మాట్లాడి పరిష్కారానికి చర్యలు చేపట్టడం ప్రజా దర్బార్ కార్యక్రమానికి ప్రత్యేక గుర్తింపును తీసుకొస్తోందని పేర్కొన్నారు.

ప్రజల అభ్యున్నతి, సంక్షేమం, అభివృద్ధే లక్ష్యంగా ముందుకు సాగుతున్న కావలి ఎమ్మెల్యే కావ్య కృష్ణారెడ్డి నిర్వహిస్తున్న ప్రజా దర్బార్ కార్యక్రమం నియోజకవర్గ ప్రజలకు మరింత భరోసాను కల్పిస్తూ ప్రజా పాలనకు ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది.

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GORRIPATI HARISH, KAVALI TOWN

GORRIPATI HARISH, KAVALI TOWN

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