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Nellore: నెల్లూరులో మోడ్రన్ చిల్డ్రన్స్ పార్క్!

Nellore: నెల్లూరు చిల్డ్రన్స్ పార్క్‌ను రాజమండ్రి తరహాలో తీర్చిదిద్దుతామని మంత్రి పొంగూరు నారాయణ వెల్లడి.

U.L. NARASIMHULU, NELLORE
Published on: 20 July 2026 4:20 PM IST
Nellore
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Nellore: నెల్లూరులో మోడ్రన్ చిల్డ్రన్స్ పార్క్!

Nellore: మంత్రికి ఘనస్వాగతం పలికిన కోటంరెడ్డి గిరిధర్ రెడ్డి,టీడీపీ నేతలు,పార్క్ కమిటీ సభ్యులు.

చిల్డ్రన్స్ పార్క్ ఆధునీకరణకు రూపొందించిన మ్యాప్ ను పరిశీలించారు మంత్రి పొంగూరు నారాయణ.

అభివృద్ధి పనులపై పలు సూచనలు చేసిన అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడారు.

డంపింగ్ యార్డు స్థలంలో గతంలో చిల్డ్రన్స్ పార్కు ఏర్పాటు చేశారని, పార్క్ అభివృద్ధికి అసోసియేషన్ తో చర్చించామని, పిల్లకోసం అధునాతన ఆట పరికరాలు, అడ్వెంచర్స్ యాక్టివిటీస్ ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పారు.

స్కై డ్రైవ్,జిప్ లైన్,సైక్లింగ్ లను మూడు నెలల్లో ఏర్పాటు చేయమని ఆదేశించామని చెప్పారు.

చిల్డ్రన్స్ పార్క్ ను గ్రీన్ కార్పొరేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఆధునీకరిస్తున్నామని తెలిపారు. రాజమండ్రి పార్కు తరహాలో తీర్చిదిద్దుతామని, పార్కు ఆలనా,పాలనా అసోసియేషన్ కే అప్పచెబుతున్నామని అన్నారు. లే అవుట్ లలో పార్కులకు కేటాయించిన స్థలాలు ఆక్రమిస్తే చర్యలు తప్పవని, ఇప్పటికే చాలా స్థలాల్లో ప్రహరీగోడలు నిర్మించామని తెలిపారు.

ప్రభుత్వ స్థలాలు ఆక్రమిస్తే సమాచారం ఇస్తే వెంటనే చర్యలు తీసుకొంటామని, ప్రజల ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా అన్ని పార్కులను ఆధునీకరిస్తామని చెప్పారు.

ఈ సందర్భంగా కోటంరెడ్డి గిరిధర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ....

కూటమి ప్రభుత్వం పార్కుల అభివృద్ధిపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టిందని, 350 కోట్ల కార్పొరేషన్ స్థలాలు కాపాడామని,

నగరాభివృద్ధికి మంత్రి నారాయణ,ఎంఎల్ఏ శ్రీధర్ రెడ్డిలు కృషిచేస్తున్నారని చెప్పారు. నగరంలో కోట్ల రూపాయల అభివృద్ధి జరుగుతోందని, మంత్రి నారాయణ కృషితో చిల్డ్రన్స్ పార్కుకు ఆధునిక హంగులు రాబోతున్నాయని చెప్పారు.

రాజధాని అభివృద్ధిలో తలమునకలై ఉన్నా నెల్లూరు అభివృద్ధికి మంత్రి శ్రమిస్తున్నారని చెప్పారు.

ఈ కార్యక్రమంలో కమీషనర్ వైఓ నందన్,మేయర్ దేవరకొండ సుజాత,నుడా చైర్మన్ కోటంరెడ్డి శ్రీనివాసులు రెడ్డి, డిప్యూటీ మేయర్ రూప్ కుమార్ యాదవ్,మాజీ మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ తాళ్ళపాక అనూరాధ,మాజీ జడ్పిటిసి విజేతా రెడ్డి,కార్పొరేటర్ గణేశం బాలకృష్ణ,టీడీపీ నేతలు

పెంచల్ చౌదరి,డివిఎస్ గిరి,పార్క్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ కొట్టే రామ్మూర్తి,సెక్రటరీ పెద పెంచలనాయుడు,టీడీపీ ముఖ్యనేతలు పాల్గొన్నారు.

NelloreMinister Ponguru NarayanaKotamreddy Giridhar Reddy
U.L. NARASIMHULU, NELLORE

U.L. NARASIMHULU, NELLORE

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