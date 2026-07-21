Nellore: 10వ తరగతి ప్రతిభా పురస్కారాలు మంత్రి చేతుల మీదుగా సత్కారం!
Nellore: నెల్లూరు కస్తూరిబా కళాక్షేత్రంలో పదవ తరగతి ప్రతిభా పురస్కారాలు. నారాయణ స్కూల్ టాపర్లకు రూ.20,000 నగదు, ప్రశంసాపత్రాలు అందజేసిన మంత్రి పొంగూరు నారాయణ.
Nellore: నగరంలోని స్థానిక కస్తూరిబా కళాక్షేత్రంలో సోమవారం నిర్వహించిన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర స్థాయి పదవ తరగతి –2026 ప్రతిభా పురస్కారాల కార్యక్రమం ఘనంగా జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర పురపాలక, పట్టణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి పొంగూరు నారాయణ ముఖ్య అతిథిగా హాజరు కాగా, నెల్లూరు జిల్లా కలెక్టర్ హిమాన్షు శుక్లా, జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారి బాలాజీ రావు , జడ్పీ చైర్ పర్సన్ ఆనం అరుణమ్మ, నారాయణ గ్రూప్ జనరల్ మేనేజర్ వేమిరెడ్డి విజయభాస్కర్ రెడ్డి , ఇతర విద్యాశాఖ అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు, తల్లిదండ్రులు హాజరయ్యారు.
ఈ సందర్భంగా మంత్రి
పొంగూరు నారాయణ , జిల్లా కలెక్టర్ హిమాన్షు శుక్లా, జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారి బాలాజీ రావు చేతుల మీదుగా నెల్లూరు నారాయణ ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్, స్టోన్ హౌస్పేట చెందిన విద్యార్థులు షేక్ షాజియా 598/600, వి. పద్మిని వినూహ్య, 596/600, వై. హేమ సాహిత్య 589/600 మార్కులు సాధించిన విద్యార్థుల ను సత్కరించి రాష్ట్రస్థాయి ప్రతిభ పురస్కారాలను ప్రశంసాపత్రం, మెడల్ తో పాటు ఒక్కో విద్యార్థికి రూ.20,000 నగదు ప్రోత్సాహకాలను అందజేశారు.
అనంతరం మంత్రి నారాయణ మాట్లాడుతూ...
పదవ తరగతి పరీక్షలలో మంచి మార్కులు సాధించి ప్రతిభా పురస్కారాలు అందుకోవడం గర్వించదగ్గ విషయం అన్నారు. విద్యార్థులు మరిన్ని ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహించాలని ఆశీర్వదించారు. నారాయణ గ్రూప్ జనరల్ మేనేజర్ వేమిరెడ్డి విజయభాస్కర్ రెడ్డి రాష్ట్ర ప్రతిభా పురస్కారాలు అందుకున్న విద్యార్థులను, వారి తల్లిదండ్రులను, పాఠశాల ప్రిన్సిపాల్ మరియు అధ్యాపక బృందాన్ని హృదయపూర్వకంగా అభినందించారు.
విద్యార్థుల కృషి, తల్లిదండ్రుల సహకారం, ఉపాధ్యాయుల అంకితభావం వల్లే ఈ విశిష్ట విజయం సాధ్యమైందని పేర్కొంటూ, భవిష్యత్తులో మరిన్ని ఉన్నత విజయాలు సాధించి నారాయణ విద్యాసంస్థలకు, నెల్లూరు జిల్లాకు, రాష్ట్రానికి మరింత కీర్తి తీసుకురావాలని ఆకాంక్షించారు. నారాయణ ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్, స్టోన్ హౌస్పేట్లో అందిస్తున్న నాణ్యమైన విద్య, క్రమశిక్షణ, ఉత్తమ బోధనకు నిదర్శనమని, భవిష్యత్తులో కూడా రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయిలో మరెంతో మంది ప్రతిభావంతులను తీర్చిదిద్దేందుకు నారాయణ విద్యాసంస్థలు నిరంతరం కృషి చేస్తాయని యాజమాన్యం పేర్కొంది.