Atmakur: ఆత్మకూరు ఓటరు సవరణలో ముందంజ.. శ్రేణులకు అభినందనలు
Atmakur: ఆత్మకూరులో ఓటరు జాబితా సవరణ ప్రక్రియ విజయవంతం. క్షేత్రస్థాయిలో అంకితభావంతో పనిచేసిన పార్టీ కన్వీనర్లు, బీఎల్ఏలను అభినందించిన మాజీ ఎమ్మెల్యే మేకపాటి.
ఆత్మకూరు: ప్రత్యేక ఓటరు జాబితా సవరణ (ఎస్ఐఆర్) ప్రక్రియ విజయవంతంగా ముగియడంతో నెల్లూరు జిల్లా ఆత్మకూరు నియోజకవర్గంలో పార్టీ తరఫున క్షేత్రస్థాయిలో పనిచేసిన మండల కన్వీనర్లు, నాయకులు, బీఎల్ఏలను మాజీ ఎమ్మెల్యే మేకపాటి విక్రమ్రెడ్డి అభినందించారు. అందరి సమిష్టి కృషి, సమన్వయంతో పనిచేయడం వల్లే ఆత్మకూరు నియోజకవర్గం జిల్లాలోనే ముందంజలో నిలిచిందని పేర్కొన్నారు. మంగళవారం నెల్లూరు జిల్లా ఆత్మకూరులోని మేకపాటి క్యాంపు కార్యాలయంలో ఆయన మాట్లాడారు.
ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియలో ప్రతి ఓటరును కలిసి అవసరమైన అవగాహన కల్పించడం, ఓటర్లకు సహాయ సహకారాలు అందించడం, ప్రక్రియను విజయవంతం చేయడంలో పార్టీ శ్రేణులు ఎంతో బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించాయని కొనియాడారు. క్షేత్రస్థాయిలో అంకితభావంతో పనిచేసిన ప్రతి మండల పార్టీ కన్వీనర్, నాయకుడు, బీఎల్ఏకు ప్రత్యేకంగా అభినందనలు తెలిపారు.
ఇదే స్ఫూర్తితో ప్రజా సమస్యలపై కూడా పార్టీ శ్రేణులు మరింత చురుకుగా పనిచేయాలని విక్రమ్రెడ్డి పిలుపునిచ్చారు. ప్రజలకు అండగా నిలుస్తూ పార్టీ బలోపేతానికి ప్రతి కార్యకర్త కృషి చేయాలని సూచించారు. సమిష్టి కార్యాచరణతోనే మరిన్ని విజయాలు సాధించగలమనే నమ్మకం తనకు ఉందని ఆయన అన్నారు.