Udayagiri: ప్రభుత్వ గ్రంథాలయంలో మేకపాటి శాంతికుమారి ఆకస్మిక తనిఖీలు!
Udayagiri: నెల్లూరు జిల్లా గ్రంథాలయ సంస్థ చైర్పర్సన్ మేకపాటి శాంతికుమారి ఉదయగిరి ప్రభుత్వ గ్రంథాలయాన్ని ఆకస్మికంగా సందర్శించారు.
Udayagiri: నెల్లూరు జిల్లా ఉదయగిరి పట్టణంలోని ప్రభుత్వ గ్రంథాలయాన్ని జిల్లా గ్రంథాలయ సంస్థ చైర్పర్సన్ మేకపాటి శాంతికుమారి శనివారం ఆకస్మికంగా సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా గ్రంథాలయంలోని పుస్తకాల నిర్వహణ, రోజువారీ దినపత్రికలు, రిజిస్టర్లు, హాజరు నమోదు పుస్తకాలు తదితర రికార్డులను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించారు. గ్రంథాలయం నిర్వహణపై సంతృప్తి వ్యక్తం చేసినప్పటికీ, గ్రంథాలయం ప్రతిరోజూ సక్రమంగా తెరవడం లేదని స్థానిక ప్రజలు, పాఠకులు తన దృష్టికి తీసుకురావడంతో సంబంధిత సిబ్బందికి స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
గ్రంథాలయం ప్రజలకు ఎంతో ఉపయోగపడే విజ్ఞాన కేంద్రం అని పేర్కొన్న ఆమె, ప్రతిరోజూ నిర్ణీత సమయాల్లో గ్రంథాలయాన్ని తప్పనిసరిగా తెరిచి ఉంచాలని, పాఠకులకు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా సేవలు అందించాలని సూచించారు.పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న విద్యార్థులు, యువత, ఉద్యోగార్థులు, పుస్తక ప్రియులు గ్రంథాలయ సేవలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ఆమె పిలుపునిచ్చారు.
ప్రతి రోజు ఎక్కువ మంది పాఠకులు గ్రంథాలయానికి వచ్చి పుస్తకాలు చదివేలా అవగాహన కార్యక్రమాలు కూడా నిర్వహించాలని సిబ్బందికి సూచించారు. అనంతరం మేకపాటి శాంతికుమారి మాట్లాడుతూ, ఉదయగిరి గ్రంథాలయాన్ని జిల్లాలోనే ఆదర్శవంతమైన మోడల్ లైబ్రరీగా తీర్చిదిద్దేందుకు అవసరమైన చర్యలు చేపడుతున్నామని తెలిపారు.
పాఠకులకు మరింత మెరుగైన వసతులు, ఆధునిక సౌకర్యాలు కల్పించేందుకు కృషి చేస్తామని చెప్పారు. ప్రజలు, విద్యార్థులు గ్రంథాలయాన్ని ఎక్కువగా వినియోగించుకోవడం ద్వారా చదివే సంస్కృతి మరింత పెంపొందుతుందని ఆమె అభిప్రాయపడ్డారు.