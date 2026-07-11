Nellore: నెల్లూరు మెగా లోక్ అదాలత్ ప్రారంభం.. రాజీ మార్గమే మేలు
Nellore: నెల్లూరులో మెగా లోక్ అదాలత్ నిర్వహణ. వివాదాలను రాజీ మార్గంలో పరిష్కరించుకుంటే సమయం, డబ్బు ఆదా అవుతాయన్న జిల్లా జడ్జి శ్రీనివాస్, కలెక్టర్ హిమాన్షు శుక్ల.
నెల్లూరు: సమాజంలో క్షణికా వేశాలు పరస్పర వైరుధ్యాలు వివాదాలు కక్షలు కార్పన్యాలు తిరుగుతున్న నేపథ్యంలో వాటిని సర్దుబాటు చేసుకునేందుకు కక్షలు తగ్గించుకునేందుకు జరిగిన వివాదాలను పరిష్కరించుకునేందుకు రాజీ మార్గమే పరిష్కారమన్నారు, నెల్లూరు జిల్లా కలెక్టర్ హిమాన్సు శుక్ల నెల్లూరులో ఇవాళ జరిగిన మెగా లోక్ అదాలత్ కార్యక్రమంలో కలెక్టర్ హిమాన్షు శుక్లా పాల్గొన్నారు జిల్లా జడ్జి ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో ఆయన మాట్లాడారు.
వివాదాలను రాజీమార్గంలో పరిష్కరించుకోవడం ద్వారా సమయం, ధనం ఆదా కావడంతో పాటు త్వరితగతిన న్యాయం పొందవచ్చని జిల్లా ప్రధాన న్యాయమూర్తి శ్రీనివాస్ అన్నారు. శనివారం ఉదయం నెల్లూరు నగరంలోని జిల్లా కోర్టు ప్రాంగణంలో నిర్వహించిన జాతీయ లోక్ అదాలత్ కార్యక్రమాన్ని ఆయన జిల్లా కలెక్టర్ హిమాన్షు శుక్లా, నగరపాలక సంస్థ కమిషనర్ వై.ఓ. నందన్, అదనపు ఎస్పీ సౌజన్య తదితరులతో కలిసి ప్రారంభించారు.
ఈ సందర్భంగా జిల్లా ప్రధాన న్యాయమూర్తి శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ...
న్యాయస్థానాలపై కేసుల భారం అధికంగా ఉండటంతో అనేక కేసుల పరిష్కారానికి ఎక్కువ సమయం పడుతోందన్నారు. దీనివల్ల కక్షిదారులు సమయం, ధనం కోల్పోవాల్సి వస్తోందని, ఈ పరిస్థితిని అధిగమించేందుకే "రాజీ మార్గమే రాజమార్గం" అనే భావనతో నేషనల్ లోక్ అదాలత్ నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు. రెండు పక్షాలు పరస్పర అంగీకారంతో రాజీకి వస్తే ఇద్దరికీ ప్రయోజనం చేకూరడంతో పాటు శాశ్వత పరిష్కారం లభిస్తుందన్నారు.
నెల్లూరు నగరపాలక సంస్థకు ఇళ్ల పన్ను, వ్యాపార పన్ను, నీటి పన్ను తదితరాల రూపంలో సుమారు రూ.100 కోట్ల బకాయిలు ఉన్నాయని పేర్కొన్న ఆయన, ప్రజలు సకాలంలో పన్నులు చెల్లించినప్పుడే ప్రభుత్వాలు, స్థానిక సంస్థలు అభివృద్ధి పనులు, ప్రజా సేవలను సమర్థవంతంగా అందించగలవని చెప్పారు. నేషనల్ లోక్ అదాలత్కు ముందు పంపిన నోటీసులకు స్పందించి శుక్రవారం సాయంత్రానికే సుమారు రూ.1 కోటి పన్నుల బకాయిలు వసూలయ్యాయని వెల్లడించారు. మిగిలిన బకాయిదారులు కూడా ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకోవాలని సూచించారు.
జిల్లా కలెక్టర్ హిమాన్షు శుక్ల మాట్లాడుతూ...
ప్రత్యామ్నాయ వివాద పరిష్కార విధానం (ADR) ప్రపంచవ్యాప్తంగా విజయవంతంగా అమలవుతోందని, భారతదేశంలో కూడా ప్రజలు దీనిని ఎక్కువగా వినియోగించుకుంటున్నారని అన్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతి సోమవారం పబ్లిక్ గ్రీవెన్స్ రెడ్రెస్సల్ సిస్టమ్ (PGRS) ద్వారా ప్రజా సమస్యలను పరిష్కరిస్తున్నప్పటికీ, కుటుంబ, ఆస్తి, సివిల్ వివాదాల పరిష్కారం న్యాయవ్యవస్థ ద్వారానే సాధ్యమవుతుందని తెలిపారు. అలాంటి వివాదాలకు లోక్ అదాలత్ అత్యంత సమర్థవంతమైన వేదికగా నిలుస్తోందన్నారు.
రెండు పక్షాలు అంగీకారంతో ముందుకు వస్తే న్యాయస్థానం చట్టబద్ధత కల్పించి శాశ్వత పరిష్కారం అందిస్తుందని, కాంపౌండబుల్ క్రిమినల్ కేసులు, చిన్న వివాదాలు కూడా లోక్ అదాలత్ ద్వారా పరిష్కారమైతే పోలీసు శాఖ, న్యాయస్థానాలపై ఉన్న పెండింగ్ కేసుల భారం తగ్గి కీలకమైన కేసులపై అధికారులు మరింత దృష్టి సారించే అవకాశం ఉంటుందని కలెక్టర్ వివరించారు.
నగరపాలక సంస్థ కమిషనర్ వై.ఓ. నందన్ మాట్లాడుతూ...
నగరంలో రహదారులు, తాగునీరు, పారిశుద్ధ్యం, డ్రైనేజీ, వీధి దీపాలు వంటి మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధికి పన్నులే ప్రధాన ఆదాయ వనరని తెలిపారు. పన్నులు చెల్లించడం ప్రతి పౌరుడి బాధ్యత అని, బకాయిదారులందరూ జాతీయ లోక్ అదాలత్ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుని తమ పన్నుల బకాయిలను చెల్లించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. నగరాభివృద్ధిలో ప్రతి ఒక్కరూ భాగస్వాములు కావాలని పిలుపునిచ్చారు.
మోటారు ప్రమాద పరిహార కేసులు, బ్యాంకుల వన్టైమ్ సెటిల్మెంట్ కేసులు, బీఎస్ఎన్ఎల్, మున్సిపల్ పన్నుల బకాయిలు, కాంపౌండబుల్ క్రిమినల్ కేసులు, ఇతర రాజీకి వీలున్న కేసులను లోక్ అదాలత్ ద్వారా త్వరితగతిన పరిష్కరించుకునే అవకాశం ఉందని అధికారులు తెలిపారు.
జాతీయ లోక్ అదాలత్ విజయవంతం కావడానికి సహకరించిన జిల్లా యంత్రాంగం, పోలీసు శాఖ, నగరపాలక సంస్థ, బ్యాంకులు, వివిధ ప్రభుత్వ శాఖలు, న్యాయవాదులు, బార్ అసోసియేషన్ ప్రతినిధులకు జిల్లా ప్రధాన న్యాయమూర్తి శ్రీనివాస్ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. కార్యక్రమంలో న్యాయాధికారులు, బ్యాంకుల ప్రతినిధులు, ప్రభుత్వ శాఖల అధికారులు, న్యాయవాదులు, లోక్ అదాలత్,,బార్ అసోసియేషన్ సభ్యులు, పెద్ద సంఖ్యలో కక్షిదారులు పాల్గొన్నారు.