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Nellore: 24 మతసామరస్య వేదిక రొట్టెల పండుగలో "మెడికవర్ వైద్యు సేవా సహకారం

Nellore: నెల్లూరు బారాషహీద్ దర్గా రొట్టెల పండుగలో భక్తుల కోసం మెడికవర్ హాస్పిటల్ ఆధ్వర్యంలో 24 గంటల ఉచిత వైద్య శిబిరాన్ని ఏర్పాటు చేశారు

V. Narasimhulu, Nellore
Published on: 27 Jun 2026 3:05 PM IST
Nellore
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Nellore:24 గంటల వైద్య సేవలు, ఉచిత మందులు.. రొట్టెల పండుగలో మెడికవర్ హాస్పిటల్ దాతృత్వం!

నెల్లూరు: మతసామరస్యానికి, సర్వమత సమైక్యతకు వేదికగా బాసిల్లే నెల్లూరు బారాషహీద్ దర్గా రొట్టెల పండుగలో.. పలువులు తమ దాతృత్వాన్ని, సేవాభావాన్ని చాటుతున్నారు.

బారా షాహీద్ దర్గా ప్రాంగణంలో భక్తుల కోసం, మెడికవర్ హాస్పిటల్ ఆధ్వర్యంలో 24 గంటల ఉచిత వైద్య శిబిరాన్ని ఏర్పాటు చేశారు.

రొట్టెల పండుగకు వచ్చే భక్తులకు ఎలాంటి ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చినా.. వెంటనే వైద్య సేవలు అందించేందుకు ప్రత్యేక వైద్య కేంద్రాన్ని అందుబాటులోకి తెచ్చారు.

తమ వైద్య బృందం పూర్తిస్థాయిలో వైద్య సేవలు అందిస్తోందని, హాస్పిటల్ వైద్యులు డాక్టర్ ఎస్.రవీంద్ర రెడ్డి తెలిపారు. శిబిరంలో ఉచిత వైద్య పరీక్షలతో పాటు అవసరమైన మందులు కూడా అందుబాటులో ఉంచామన్నారు.

అత్యవసర పరిస్థితుల కోసం, అంబులెన్స్ సేవలు కూడా సిద్ధంగా ఉన్నాయని చెప్పారు.

బారాషాహిద్ దర్గా రొట్టెల పండుగకు వచ్చిన సమయంలో స్వల్ప అస్వస్థత... మరే ఇతర అనారోగ్య పరిస్థితులు తలెత్తితే వెంటనే తమ శిబిరం వద్దకు రావాలని, ఆయన భక్తులకు సూచించారు.

భక్తులందరూ ఈ ఉచిత వైద్య సేవలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని, మెడికవర్ వైద్యులు డాక్టర్ S. రవీంద్ర రెడ్డి కోరారు.

గడచిన రెండు రోజులుగా, బారా షాహిద్ దర్గా ప్రాంగణంలో, ఏర్పాటు చేసిన వైద్య శిబిరంలో అనేకమందికి వైద్య సహకారాన్ని అందించినట్లు డాక్టర్ రవీంద్రా రెడ్డి చెప్పారు.

V. Narasimhulu, Nellore

V. Narasimhulu, Nellore

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