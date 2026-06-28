Marripadu: రాజుపాలెంలో వైభవంగా శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి మండలోత్సవాలు
Marripadu: నెల్లూరు జిల్లా రాజుపాలెంలో శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి విగ్రహ ప్రతిష్ఠ జరిగి 40 రోజులు పూర్తయిన సందర్భంగా ఆలయంలో మండలోత్సవాలు ఘనంగా జరిగాయి.
మర్రిపాడు: నెల్లూరు జిల్లా మర్రిపాడు మండలంలోని రాజుపాలెం గ్రామంలో శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి విగ్రహ ప్రతిష్ఠ జరిగి 40 రోజులు పూర్తయిన సందర్భంగా ఆలయంలో మండలోత్సవ వేడుకలను భక్తిశ్రద్ధలతో నిర్వహించారు.
ఈ సందర్భంగా వేద పండితుల మంత్రోచ్ఛారణల మధ్య స్వామివారికి విశేష పూజలు,వివిధ రకాల అభిషేకాలు,హోమాలు,అర్చనలు వైభవంగా నిర్వహించారు.
ఆలయం ఆధ్యాత్మిక వాతావరణంతో కళకళలాడగా,భక్తులు అధిక సంఖ్యలో హాజరై స్వామివారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు.పూజా కార్యక్రమాల అనంతరం భక్తులకు తీర్థప్రసాదాలు పంపిణీ చేశారు.