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Marripadu: రాజుపాలెంలో వైభవంగా శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి మండలోత్సవాలు

Marripadu: నెల్లూరు జిల్లా రాజుపాలెంలో శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి విగ్రహ ప్రతిష్ఠ జరిగి 40 రోజులు పూర్తయిన సందర్భంగా ఆలయంలో మండలోత్సవాలు ఘనంగా జరిగాయి.

TS Murthy, Atmakuru(Nellore)
Published on: 28 Jun 2026 8:44 PM IST
Marripadu
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Marripadu: రాజుపాలెంలో వైభవంగా శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి మండలోత్సవాలు

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మర్రిపాడు: నెల్లూరు జిల్లా మర్రిపాడు మండలంలోని రాజుపాలెం గ్రామంలో శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి విగ్రహ ప్రతిష్ఠ జరిగి 40 రోజులు పూర్తయిన సందర్భంగా ఆలయంలో మండలోత్సవ వేడుకలను భక్తిశ్రద్ధలతో నిర్వహించారు.

ఈ సందర్భంగా వేద పండితుల మంత్రోచ్ఛారణల మధ్య స్వామివారికి విశేష పూజలు,వివిధ రకాల అభిషేకాలు,హోమాలు,అర్చనలు వైభవంగా నిర్వహించారు.

ఆలయం ఆధ్యాత్మిక వాతావరణంతో కళకళలాడగా,భక్తులు అధిక సంఖ్యలో హాజరై స్వామివారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు.పూజా కార్యక్రమాల అనంతరం భక్తులకు తీర్థప్రసాదాలు పంపిణీ చేశారు.

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TS Murthy, Atmakuru(Nellore)

TS Murthy, Atmakuru(Nellore)

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