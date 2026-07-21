Nellore: గణేష్ నిమజ్జన ఏర్పాట్లు ఎమ్మెల్యే కోటంరెడ్డి విలేకరుల సమావేశం!
Nellore: నెల్లూరు రూరల్ ఎమ్మెల్యే కార్యాలయంలో గణేష్ నిమజ్జన ఏర్పాట్లపై ఎమ్మెల్యే కోటంరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి, నుడా చైర్మన్ శ్రీనివాసులు రెడ్డి విలేకరుల సమావేశం.
Nellore: నేడు నెల్లూరు రూరల్ ఎమ్మెల్యే కార్యాలయంలో గణేష్ నిమజ్జన ఏర్పాట్లపై సింహపురి గణేష్ ఉత్సవ సమితి సభ్యులతో కలసి విలేకరుల సమావేశం నిర్వహించారు రూరల్ ఎమ్మెల్యే కోటంరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి మరియు నుడా చైర్మన్ కోటంరెడ్డి శ్రీనివాసులు రెడ్డి.
చిన్న చిన్న విగ్రహాలు గణేష్ ఘాట్ లో, పెద్ద విగ్రహాలు పెన్నా బ్యారేజీలో వేసే విధంగా మంత్రి నారాయణ తో, నెల్లూరు పార్లమెంట్ సభ్యులు వేమిరెడ్డి ప్రభాకర్ రెడ్డితో మరియు నుడా చైర్మన్ కోటంరెడ్డి శ్రీనివాసులు రెడ్డితో మాట్లాడి 2,3రోజుల్లో స్పష్టత ఇస్తామని చెప్పారు రూరల్ ఎమ్మెల్యే కోటంరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి.
గణేష్ భక్తులకు ఎటువంటి అసౌకర్యం కలగకుండా జిల్లా అధికారులు గానీ ప్రజాప్రతినిధులుగా మేము గాని ఏర్పాటు చేస్తామని కోటంరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి అన్నారు. గణేష్ ఉత్సవాలను నెల్లూరు నగరంలో సింహపురి ఉత్సవ సమితి ఆధ్వర్యంలో అనేక సంవత్సరాల నుండి అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహిస్తున్నారని ఆయన అన్నారు. భవిష్యత్తులో నిధులు వచ్చిన తర్వాత పూర్తిస్థాయిలో గణేష్ నిమజ్జనానికి మంత్రి నారాయణతో మాట్లాడి అద్భుతమైన ఏర్పాట్లను చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు రూరల్ ఎమ్మెల్యే కోటంరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి.