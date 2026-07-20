Nellore: ట్రాన్స్ఫార్మర్ సమస్యకు త్వరలోనే పరిష్కారం!
Nellore: నెల్లూరు రూరల్ 17వ డివిజన్లో 'ప్రజా బాట' చేపట్టిన కోటంరెడ్డి గిరిధర్ రెడ్డి. ట్రాన్స్ఫార్మర్ సమస్య పరిశీలన.
Nellore: ప్రజా బాటలో భాగంగా నెల్లూరు రూరల్ నియోజకవర్గ పరిధిలోని 17వ డివిజన్, వెలగచెట్టు సంఘంలో ట్రాన్స్ఫార్మర్ సమస్యను విద్యుత్ శాఖ అధికారులతో కలిసి పరిశీలించారు తెలుగుదేశం పార్టీ రాష్ట్ర అధికారి కోటంరెడ్డి గిరిధర్ రెడ్డి.
ప్రజలకు ఎటువంటి సమస్య లేకుండా చేసేందుకు చర్యలు తీసుకోవాల్సిందిగా విద్యుత్ శాఖ అధికారులకు సూచించారు..
మరో 15 రోజులో విద్యుత్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ సమస్యను పరిష్కరిస్తామని విద్యుత్ శాఖ అధికారులు తెలియజేశారు కోటంరెడ్డి గిరిధర్ రెడ్డి. కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడినప్పటినుండి 17వ డివిజన్ అభివృద్ధికి 5 కోట్ల 70 లక్షల రూపాయలను కేటాయించామని చెప్పారు కోటంరెడ్డి గిరిధర్ రెడ్డి.
పై కార్యక్రమంలో 17వ డివిజన్ టీడీపీ అధ్యక్షుడు దత్తాత్రేయ, టీడీపీ నాయకులు అజయ్, వల్లం విజయ్, బాబు తదితరులు పాల్గొనారు.