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Nellore: 'చెన్నై లవ్ స్టోరీ' హంగామా హీరో కిరణ్ అబ్బవరం ప్రెస్ మీట్!

Nellore: నెల్లూరులో "చెన్నై లవ్ స్టోరీ" మూవీ ప్రమోషన్స్. విలేకరుల సమావేశంలో పాల్గొన్న హీరో కిరణ్ అబ్బవరం, హీరోయిన్ శ్రీ గౌరీ ప్రియ మరియు చిత్ర యూనిట్.

U.L. NARASIMHULU, NELLORE
Published on: 21 July 2026 6:52 AM IST
Nellore
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Nellore: 'చెన్నై లవ్ స్టోరీ' హంగామా హీరో కిరణ్ అబ్బవరం ప్రెస్ మీట్!

Nellore: నేడు నెల్లూరుకు విచ్చేసిన చెన్నై లవ్ స్టోరీ సినిమా ఫేమ్ మాస్ మీడియా ఆధ్వర్యంలో తెరకెక్కిన "చెన్నై లవ్ స్టోరీ" సినిమాకు సంబంధించి, ప్రమోషన్ కోసం... నెల్లూరు విచ్చేసిన హీరో కిరణ్ అబ్బవరం, హీరోయిన్ శ్రీ గౌరీ ప్రియ, మరియు చిత్ర యూనిట్ నెల్లూరుకు విచ్చేసి ఒక హోటల్లో విలేకరుల సమావేశం నిర్వహించారు.

ఈ సందర్భంగా హీరో కిరణ్ అబ్బవరం మాట్లాడుతూ.

నెల్లూరు నుండి చెన్నైకి వెళ్లిన ఒక అబ్బాయి ప్రేమ కథే ఈ చెన్నై లవ్ స్టోరీ అని, వినూత్నంగా ఒక డిఫరెంట్ లవ్ స్టోరీతో తెరకెక్కిన, ఈ సినిమా అందరిని విశేషంగా ఆకర్షిస్తుందన్న నమ్మకం తమకు ఉందని తెలియజేశారు.

హీరోయిన్ గౌరీ ప్రియ మాట్లాడుతూ.

ఇది తనకు తొలి సినిమా అయినా డిఫరెంట్ లవ్ స్టోరీ అని, ఈ సినిమాలో ఒక ఫుల్ లెన్త్ మంచి క్యారెక్టర్, అవకాశం తనకు రావటం సంతోషంగా ఉందని, కొత్త తరహాగా హీరోయిన్ ప్రేమ విఫలమై.. మందుకు బానిస కావడం, ఒక వినూత్న ఆలోచన తోటి ఈ సినిమాని తెరకెక్కించారని, చెన్నై మరియు నెల్లూరు బ్యాక్ డ్రాప్ తోటి నడిచే, ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను విశేషంగా ఆకర్షించి, అన్నిరకాల ప్రేక్షకులను ఆకర్షిస్తుందన్న నమ్మకం తమకు ఉందని తెలియజేశారు.

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U.L. NARASIMHULU, NELLORE

U.L. NARASIMHULU, NELLORE

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