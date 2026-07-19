Nellore: కలిగిరి పోలీస్ స్టేషన్లో నూతన ఎస్సైకి ఘన స్వాగతం
Nellore: నెల్లూరు జిల్లా కలిగిరి పోలీస్ స్టేషన్ నూతన సబ్ఇన్స్పెక్టర్ (ఎస్సై)గా సయ్యద్ లతీఫున్నిసా బాధ్యతలు స్వీకరించారు.
Nellore: నెల్లూరు జిల్లా కలిగిరి పోలీస్ స్టేషన్ నూతన సబ్ఇన్స్పెక్టర్ (ఎస్సై)గా సయ్యద్ లతీఫున్నిసా ఆదివారం బాధ్యతలు స్వీకరించారు. గత రెండేళ్లుగా జలదంకి పోలీస్ స్టేషన్లో ఎస్సైగా విధులు నిర్వహించిన ఆమె బదిలీపై కలిగిరికి వచ్చారు. జలదంకిలో సేవలందించిన సమయంలో ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటూ, ఫ్రెండ్లీ పోలీసింగ్కు ప్రాధాన్యం ఇచ్చిన అధికారిగా ఆమె మంచి గుర్తింపు పొందారు.
విధుల నిర్వహణలో నిబద్ధత, పారదర్శకతతో వ్యవహరించిన ఆమెకు స్థానిక ప్రజల నుంచి కూడా మంచి ఆదరణ లభించింది. బాధ్యతలు స్వీకరించిన సందర్భంగా పోలీస్ స్టేషన్ సిబ్బంది ఆమెకు ఘన స్వాగతం పలికారు.
ఈ సందర్భంగా ఎస్సై సయ్యద్ లతీఫున్నిసా మాట్లాడుతూ, ప్రజల సమస్యలను సత్వరమే పరిష్కరించేందుకు కృషి చేస్తానని, చట్టం ముందు అందరికీ సమాన న్యాయం జరిగేలా పారదర్శకంగా విధులు నిర్వహిస్తానని తెలిపారు. ప్రజల సహకారంతో కలిగిరి మండలంలో శాంతిభద్రతల పరిరక్షణకు ప్రత్యేక దృష్టి సారిస్తానని ఆమె పేర్కొన్నారు.