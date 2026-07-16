Nellore: లాకప్ డెత్లు, లంచాల రాజ్యంగా ఏపీ!
Nellore: రాష్ట్రంలో శాంతిభద్రతలు క్షీణించాయన్న మాజీ మంత్రి కాకాణి గోవర్ధన్ రెడ్డి. మనుబోలు లాకప్ డెత్, బుచ్చిరెడ్డిపాలెం ఏఓ హత్య కేసులపై సంచలన ఆధారాలు విడుదల.
Nellore: రాష్ట్రంలో శాంతిభద్రతలు పూర్తిగా క్షీణించాయని, చంద్రబాబు నాయుడు ఆధ్వర్యంలోని కూటమి ప్రభుత్వంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ అరాచకాలకు, పోలీసుల లాకప్ హత్యలకు మారుపేరుగా మారిందని వైయస్సార్సీపీ నెల్లూరు జిల్లా అధ్యక్షుడు, మాజీ మంత్రి కాకాణి గోవర్ధన్ రెడ్డి తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు. నెల్లూరు జిల్లాలో జరిగిన మనుబోలు లాకప్ డెత్, బుచ్చిరెడ్డిపాలెం ఏఓ శ్రీహరి హత్య ఉదంతాలే ఇందుకు సజీవ సాక్ష్యాలని, పోలీసుల వైఫల్యాలు మరియు అధికార పార్టీ నేతల ప్రమేయంపై తమ వద్ద పక్కా ఆధారాలు ఉన్నాయని ఆయన స్పష్టం చేశారు. బాధ్యులైన అధికారులపై తక్షణమే క్రిమినల్ కేసులు నమోదు చేసి, బాధిత కుటుంబాలను ఆదుకోకపోతే వైఎస్సార్సీపీ ఆధ్వర్యంలో పోరాటాన్ని ఉధృతం చేస్తామని హెచ్చరించారు. ఈ సందర్భంగా కాకాణి గోవర్ధన్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ....
"మనుబోలు నిందితుడు ఏడుకొండలది ముమ్మాటికీ ‘సర్కారీ హత్యే’
నెల్లూరు జిల్లాలో ఎన్నడూ లేని విధంగా మనుబోలు పోలీస్ స్టేషన్లో జరిగిన నిందితుడు ఏడుకొండల మృతి ముమ్మాటికీ లాకప్ డెత్ అని, జిల్లా ఎస్పీ వాస్తవాలను వక్రీకరిస్తూ నిందితుడు స్టేషన్లోనే లేరని, పురుగుల మందు తాగి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడని చెప్పడం అబద్ధమని, శని, ఆదివారాలు (11, 12 తేదీల్లో) ఏడుకొండలు, రియాజ్, ప్రసాద్ల ను పోలీసులు విపరీతంగా కొట్టారని, ఆదివారం సాయంత్రం వదిలి పెట్టి, ప్రసాద్, రియాజ్ సోమవారం మరలా స్టేషన్ కి వెళ్లారని చెప్పారు. 13, 14 తేదీల్లో వాళ్లు స్టేషన్లో లేరని ఎస్పీ చెబుతుంటే, సదరు తేదీల్లో వాళ్లు ఎక్కడున్నారో తెలిపే పూర్తి సిసిటివీ ఫుటేజీలను మీడియా ముందు ఎందుకు పెట్టడం లేదని ప్రశ్నించారు.
చనిపోవడానికి ముందు ఏడుకొండలు తన సోదరి ధనమ్మ వద్ద ఏడుస్తూ, పోలీసులు తనను "విమానం" (రెండు చేతులు వెనక్కి కట్టి పైకి లాగడం) అనే థర్డ్ డిగ్రీ ప్రయోగించి విపరీతంగా కొట్టారని, ఆ దెబ్బలు తట్టుకోలేక పోతున్నానని ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడని, పోస్ట్మార్టంకు ముందు బాడీని స్వయంగా పరిశీలించానని, ఏడుకొండల నోటి నుంచి ఎక్కడా నురగ రాలేదని, కానీ ఒంటిపై బురద మరకలు, కాళ్లు మరియు వెనుక భాగంలో తీవ్రమైన దెబ్బలు ఉన్నాయని, కాలర్ బోన్ ఫ్రాక్చర్ అయిందని, ఒక వేలు విరిగిపోయి ఉందని( ఫోటోలతో సహా మీడియా ముందు ప్రదర్శంచారు కాకాణి గోవర్ధన్ రెడ్డి)
"సాక్ష్యాల తారుమారు — వెంకటాచలం పోలీస్ స్టేషన్ హైడ్రామా"
14వ తేదీ రాత్రి కానిస్టేబుల్, మాధవ్ అనే వ్యక్తి, మరో నిందితుడు రియాజ్ను అదుపులోకి తీసుకుని, రహస్యంగా వెంకటాచలం పోలీస్ స్టేషన్లో పెట్టి, పోలీసులకు అనుకూలంగా వాంగ్మూలాలు రాయించుకుని సంతకాలు చేయించుకున్నారని, వీటికి బాధ్యుడైన ఎస్ఐ, పోలీసులను కాపాడేందుకు టీడీపీ స్థానిక నాయకుడు సుధీర్, మృతుడి అక్క ధనమ్మతో ఫోన్లలో మాట్లాడి, ఆర్థిక సహాయం చేస్తామని, ఎమ్మెల్యే సోమిరెడ్డితో మాట్లాడి న్యాయం చేస్తామని ప్రలోభ పెట్టిన ఆడియో రికార్డు కూడా ఉందని చెప్పారు. సాక్ష్యాలను తారుమారు చేయాలని చూస్తున్న సదరు టీడీపీ నేతలపై కూడా కేసు నమోదు చేయాలని,
ఏడుకొండల లాకప్ డెత్కు కారణమైన పోలీసు అధికారులపై కఠినమైన క్రిమినల్ చర్యలు తీసుకోవాలని, మృతుడి కుటుంబానికి రూ. 1 కోటి ఎక్స్గ్రేషియా ప్రకటించాలని, కుటుంబంలో ఒకరికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కల్పించి ఆదుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు.
"బుచ్చిరెడ్డిపాలెం దారుణం: సీఐ లంచాల దాహానికి ఒక కుటుంబం బలి"
మరోవైపు జూన్ 15న బుచ్చిరెడ్డిపాలెంలో అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్గా పనిచేస్తున్న శ్రీహరి అనుమానాస్పద స్థితిలో హత్యకు గురయ్యాడని, ఒంటి నిండా గాయాలున్నాయని, అయితే అప్పటి సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ (సీఐ) శ్రీనివాసరావు రూ. 40 లక్షల డీల్ మాట్లాడుకుని, పోస్ట్మార్టం కూడా చేయకుండా కేసును యాక్సిడెంట్గా చిత్రీకరించి మూసేశారని చెప్పారు. అంటే వ్వవస్ధ ఎంత దారుణంగా ఉందో అర్ధం చేసుకోవచ్చునని, దీనికి సీఎం చంద్రబాబు సమాధానం చెప్తాడా? హోంమంత్రి చెబుతుందా? డీజీపీ చెబుతారా?
తన భర్త మరణంపై అనుమానం వచ్చి, తన అన్న చంపేశాడని శ్రీహరి భార్య జూన్ 15 న పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేస్తే.. సీఐ దాన్ని కనీసం తీసుకోలేదని, దీంతో గత్యంతరం లేక జిల్లా ఎస్పీని ఆశ్రయించిన తర్వాత, దానిపై విచారణకు ఆదేశిస్తే... జూలై 9న ఎఫ్ ఐ ఆర్ నమోదు చేశారని, పోలీసుల నిర్లక్ష్యం వల్లే సామూహిక ఆత్మహత్య జరిగిందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
వాస్తవానికి శ్రీహరి భార్య ఎస్పీకి ఫిర్యాదు చేసిన 25 రోజుల తర్వాత గానీ ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు కాలేదని, ఈ లోగా నిందితుడు తాను తప్పు చేయలేదని, అవమానాలు భరించలేక చనిపోతున్నానని వీడియో విడుదల చేసినా, పోలీసులు నిఘా పెట్టలేదని, ఫలితంగా మనస్తాపానికి గురైన ఆ కుటుంబం మొత్తం (హరికృష్ణ, భార్య ప్రణీత, పిల్లలు కౌశిక్, మోహన్) శంకరాయకొండ దగ్గర రైలు కింద పడి సామూహిక ఆత్మహత్యకు పాల్పడటం అత్యంత దౌర్భాగ్యం అని, సదరు అవినీతి అధికారి వల్ల ఒక కుటుంబం పెద్ద దిక్కును కోల్పోయిందని, మరో కుటుంబం పూర్తిగా లేకుండా పోయిందని అన్నారు.
"పోస్టింగుల కోసం లక్షల్లో లంచాలు - రాష్ట్రంలో నడుస్తోంది ‘రెడ్ బుక్ రాజ్యాంగం’ "
రాష్ట్రంలో పోలీసు వ్యవస్థ పూర్తిగా పట్టాలు తప్పిందని, జిల్లాకు వచ్చే సిఐలు తాము లక్షల రూపాయలు ఇచ్చి పోస్టింగులు తెచ్చుకున్నామని, స్టేషన్కు వచ్చిన రోజు నుంచే వసూళ్లు ప్రారంభించకపోతే డబ్బులు ఎలా సర్దుతామని బహిరంగంగా మాట్లాడుకుంటున్నారని అన్నారు. పోలీస్ స్టేషన్లు ఈరోజు ప్రజలకు రక్షణ కల్పించే స్థానాలు కావు, అవి 'మృత్యు గుహలు'గా మారాయని ఆగ్రహం వ్యక్తంచేశారు. డబ్బులు మాత్రమే కాకుండా ఒంటి మీద నగలు కాజేసే స్థాయికి, మహిళలపై అరాచకాలకు పాల్పడే స్థాయికి వ్యవస్థ దిగజారిపోయిందని ఆవేదన వ్యక్తంచేశారు.
కూటమి ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న ‘రెడ్ బుక్ రాజ్యాంగం’ వల్లే తాము ఎలాంటి అక్రమాలకు పాల్పడినా కాపాడేవారు ఉన్నారనే ధీమాతో ఇష్టారాజ్యంగా ప్రవర్తిస్తున్నారని. ఈ నేపధ్యంలో ఇప్పటికైనా జిల్లా ఎస్పీ, ఉన్నతాధికారుల, ప్రభుత్వం ఒత్తిళ్లకు లొంగకుండా పారదర్శకంగా విచారణ జరిపి, బాధ్యులైన పోలీసులపై చర్యలు తీసుకుని, బాధిత కుటుంబాలకు న్యాయం చేయాలని కాకాణి గోవర్ధన్ రెడ్డి డిమాండ్ చేశారు. లేనిపక్షంలో బాధితుల తరపున వైఎస్సార్సీపీ పోరాటాన్ని ఉధృతం చేస్తామని హెచ్చరించారు.