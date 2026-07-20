Nellore: వార్తలు రాస్తే నోటీసులా? పోలీసులపై మండిపడ్డ జర్నలిస్టులు
Nellore: నెల్లూరులో పోలీసులు జర్నలిస్టులకు నోటీసులు ఇవ్వడంపై విలేకరుల సంఘాలు రోడ్డెక్కాయి.
Nellore: నెల్లూరు జిల్లాలో జర్నలిస్టులు రోడ్డెక్కారు. పోలీసుల తీరును నిరసించారు. ఇటీవల జిల్లాలోని మనుబోలు మండలం చెరుకుముడికి చెందిన ఏడుకొండలు అనే వ్యక్తి మృతి పై "లాకప్ డెత్" గా రాశారు.. అంటూ... ఆంధ్రప్రభ... బ్యూరో ఇంచార్జి వల్లూరు వెంకటేశ్వర్లు...ఎన్ టీవీ స్టాఫ్ రిపోర్టర్ ఎన్. వెంకట్ నారాయణ,
సాక్షి ఛానల్ స్టాప్ రిపోర్టర్ లోకేష్..రిపోర్టర్ సాయి బ్యూరో ఇన్చార్జి శ్రీ మస్తాన్ రెడ్డి.. వెంకటాచలం సర్కిల్ పోలీసులు నోటీసులు జారీ చేశారు, ఇవాళ ఆంధ్ర ప్రభ వెంకటేశ్వర్లు, ఎన్టీవీ స్టాఫ్ రిపోర్టర్ వెంకట నారాయణమూర్తి విచారణకు పిలిపించారు... దీనిపై జర్నలిస్టు సంఘాలు తీవ్రస్థాయిలో స్పందించాయి.. పోలీసుల తీరును నిరసిస్తూ... ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా జర్నలిస్టులు ఆందోళనకు దిగారు.
మొదట నెల్లూరు నగరంలోని సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ విగ్రహం వద్ద పోలీసుల తీరును జర్నలిస్టులు నిరసించారు. జర్నలిస్టులకు పోలీసులు ఇచ్చిన నోటీసులను ఉపసంహరించుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. జర్నలిస్టులు పట్ల పోలీసుల వ్యవహార తీరును, సీనియర్ జర్నలిస్టులు పలువురు తప్పుపట్టారు. ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో నాలుగవ స్తంభంగా ఉన్న జర్నలిస్టులపై ఇలాంటి నోటీసులు ఇవ్వడం ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థకు ముప్పు తెస్తుందని జర్నలిస్టులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
నోటీసులు అందుకున్న జర్నలిస్టులు వల్లూరు వెంకటేశ్వర్లు, వెంకటనారాయణలు వెంకటాచలం పోలీస్ సర్కిల్ కార్యాలయానికి వెళ్లి విచారణకు హాజరయ్యారు.. ప్రస్తుతం ఆ ఇద్దరు సీనియర్ జర్నలిస్టులను పోలీసులు విచారిస్తున్నారు. దీనిపై జర్నలిస్టులు, జర్నలిస్టు సంఘాలు తీవ్రస్థాయిలో ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశాయి.
నెల్లూరు నుంచి వందలాదిమంది ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా జర్నలిస్టులు వెంకటాచలం పోలీస్ స్టేషన్ వద్దకు చేరుకుని నిరసన ప్రదర్శన నిర్వహించారు. జర్నలిస్టుల పట్ల పోలీసులు తమ తీరును మార్చుకోవాలంటూ చెప్పారు. ఇప్పటికే జిల్లాలో జర్నలిస్టుల పట్ల పోలీసులు దారుణంగా వ్యవహరిస్తున్నారని పలువురు సీనియర్ జర్నలిస్టులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.