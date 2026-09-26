Nellore: ఎమ్మెల్యే కోటంరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపిన కిషోర్!
Nellore: నెల్లూరు రూరల్ ఎమ్మెల్యే కోటంరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డిని కలిసిన జనసేన పార్టీ నాయకులు గునుకుల కిషోర్. జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపి ఘనంగా సన్మానం.
Nellore: ప్రజానాయకుడు… ప్రజల మధ్యే ఉంటూ, ప్రజా సమస్యలపై నిరంతరం స్పందిస్తూ, ప్రజా సంక్షేమమే ధ్యేయంగా ముందుకు సాగుతున్న నాయకుడు మా హ్యాట్రిక్ ఎమ్యెల్యే కోటంరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి అన్న.
నెల్లూరు రూరల్ ప్రజల అదృష్టం..ఈరోజు శ్రీధర్ అన్న నెల్లూరు రూరల్ కార్యాలయంలో ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండటం. ఈ సందర్భంగా జనసేన పార్టీ నాయకులు గునుకుల కిషోర్ వారిని కలిసి హృదయపూర్వక జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు.
ప్రజల పట్ల అంకితభావం, సేవా దృక్పథం, మంచి మనసు, అవసరమైనప్పుడు ప్రజల తరఫున గట్టిగా నిలబడే ధైర్యం — ఇవన్నీ భావితరాల నాయకులకు స్ఫూర్తిగా నిలిచే లక్షణాలు.
హ్యాట్రిక్ విజయంతో ప్రజల విశ్వాసాన్ని నిలబెట్టుకుంటూ, సుపరిపాలనకు ప్రాధాన్యతనిస్తూ ముందుకు సాగుతున్న రూరల్ ఎమ్మెల్యే శ్రీ కోటంరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి గారికి హృదయపూర్వక జన్మదిన శుభాకాంక్షలు. న్యాయం కోసం డిమాండ్ చేయగల ధైర్యం, అవసరమైనప్పుడు ప్రజల తరఫున గట్టిగా కమాండ్ చేయగల నాయకత్వ పటిమ ఆయన సొంతం.
ఆయురారోగ్యాలతో, ఆనందంతో, మరింత ప్రజాసేవ చేసే శక్తితో నిండు నూరేళ్లు వర్ధిల్లాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. మీ నాయకత్వం భావితరాలకు స్ఫూర్తి కావాలి. మీ సేవా ప్రస్థానం మరింత విజయవంతం కావాలి.
గునుకుల కిషోర్