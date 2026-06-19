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Pidatha Poluru: పిడతా పోలూరులో కలెక్టర్ హిమాన్షు శుక్లా ‘పల్లె వీక్షణ’

Pidatha Poluru: పల్లె వీక్షణ కార్యక్రమంలో భాగంగా పిడతా పోలూరు, జంగాల కండ్రిక వద్ద జిల్లా కలెక్టర్ హిమాన్షు శుక్లా పర్యటించారు.

V. Narasimhulu, Nellore
Published on: 19 Jun 2026 10:32 AM IST
Pidatha Poluru
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Pidatha Poluru: పిడతా పోలూరులో కలెక్టర్ హిమాన్షు శుక్లా ‘పల్లె వీక్షణ’

పిడతా పోలూరు: పల్లె వీక్షణ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈరోజు పిడతా పోలూరు గ్రామం వద్ద, జంగాల కండ్రికలో ఏర్పాటు చేసిన హోల్ సేల్ ఫ్రూట్ షాపును జిల్లా కలెక్టర్ హిమాన్షు శుక్లా తనిఖీ చేశారు. భ్రమరాంబిక స్వయం సహాయక గ్రూపు లబ్ధిదారు కళ్యాణి తో ముచ్చటించి వివరాలు సేకరించారు.

డిఆర్డిఏ పిడి నాగరాజు, కుమారి, జెడ్పిసి ఓ శ్రీధర్ రెడ్డి, స్వయం సహాయక గ్రూప్ సభ్యులు మండల అధికారులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. కార్యక్రమంలో భాగంగా ఉద్యానవన శాఖ ద్వారా వేరుశనగ పంటను డ్రిప్ ఇరిగేషన్ సిస్టంలో పండిస్తున్న తీరును పరిశీలించారు జిల్లా కలెక్టర్ హిమాన్షు శుక్లా.

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V. Narasimhulu, Nellore

V. Narasimhulu, Nellore

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