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Gudur: గూడూరు: శ్రీ విజయదుర్గ ఉపపీఠంలో పౌర్ణమి ప్రత్యేక హోమాలు

Gudur: పౌర్ణమిని పురస్కరించుకుని గూడూరు శ్రీ విజయదుర్గ ఉపపీఠంలో కోటా సునీల్ కుమార్ ఆధ్వర్యంలో చండీ హోమం, లక్ష్మీ నరసింహ మూలమంత్ర హోమం వైభవంగా జరిగాయి.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 26 Sept 2026 7:35 PM IST
Gudur
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Gudur: గూడూరు: శ్రీ విజయదుర్గ ఉపపీఠంలో పౌర్ణమి ప్రత్యేక హోమాలు

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గూడూరు: గూడూరు పట్టణంలో కొలువై ఉన్న, భక్తుల కొంగు బంగారంగా విలసిల్లుతున్న శ్రీ విజయదుర్గ ఉప పీఠంలో పౌర్ణమి సందర్భంగా నిర్వహించిన విశేష హోమాలు, పూజా కార్యక్రమాలు కన్నుల పండువగా జరిగాయి.

పౌర్ణమి అనేది అత్యంత పవిత్రమైన రోజుగా హిందూ ధర్మ శాస్త్రం చెబుతోంది. అలాంటి పవిత్రమైన రోజున తమ జీవితంలో ఉన్న సర్వ దోషాలు, గ్రహ దోషాలు, ఈతి బాధలు, ఆర్థిక, ఆరోగ్య, కుటుంబ సమస్యలన్నీ తొలగిపోవాలని కోరుకుంటూ ఈ ప్రత్యేక హోమాలను ఏర్పాటు చేశారు.

ఇందులో భాగంగా మొదటగా, అత్యంత శక్తివంతమైన దుర్గా సప్తశతి హోమం, దీనినే చండి హోమం అని కూడా అంటారు, దీనిని వేద పండితులచే శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు. ఈ చండి హోమం చేస్తే శత్రు బాధలు తొలగిపోయి, అపజయాలు విజయాలుగా మారుతాయని, ఇంట్లో ఉన్న ప్రతికూల శక్తులన్నీ తొలగిపోతాయని పురాణాలు చెబుతున్నాయి.

దీనితో పాటు, భక్తులకు సకల ఐశ్వర్యాలు, అప్పుల బాధల నుండి విముక్తి కలగడం కోసం శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి వారి మూల మంత్ర హోమాన్ని కూడా అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో నిర్వహించారు. నరసింహ స్వామి అనుగ్రహం ఉంటే ఎలాంటి కష్టమైనా ఇట్టే తొలగిపోతుందని భక్తుల ప్రగాఢ విశ్వాసం.

ఈ మహోన్నత ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలన్నీ శ్రీ విజయదుర్గ ఉప పీఠం నిర్వాహకులు, ప్రముఖ ఆధ్యాత్మిక వేత్త శ్రీ కోటా సునీల్ కుమార్ గారి ఆధ్వర్యంలో వైభవంగా జరిగాయి.

ఈ కార్యక్రమానికి గూడూరు పట్టణం నుండే కాకుండా, చుట్టుపక్కల గ్రామాల నుండి కూడా పెద్ద ఎత్తున భక్తులు తరలివచ్చారు. భక్తులందరూ ఈ హోమంలో పాల్గొని, అమ్మవారికి, స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు హోమానికి విచ్చేసిన భక్తులందరికీ నిర్వాహకులు తీర్థప్రసాదాలు మరియు అన్న ప్రసాద వితరణను ఘనంగా నిర్వహించారు.

GudurSri Vijaya DurgaKota Sunil KumarChandi Homam
హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

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