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Gudur: 'నగర వనం' ఏర్పాటు చేయాలని ఎమ్మెల్యే సునీల్ కు వినతి

Gudur: గూడూరులో 'నగర వనం' పార్క్ ఏర్పాటు చేయాలని జనసేన నాయకుల విజ్ఞప్తి. ఎమ్మెల్యే క్యాంప్ కార్యాలయంలో వినతిపత్రం అందజేత. త్వరలో జాబ్ మేళాకు ఆహ్వానం.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 25 Sept 2026 8:07 PM IST
Gudur
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Gudur: 'నగర వనం' ఏర్పాటు చేయాలని ఎమ్మెల్యే సునీల్ కు వినతి

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గూడూరు: గూడూరు పురపాలక సంఘ పరిధిలో ప్రజల ఆరోగ్యం, పర్యావరణ పరిరక్షణను దృష్టిలో ఉంచుకుని “నగర వనం Nagara Vanam పార్క్ ఏర్పాటు చేయాలని ఎమ్మెల్యే సునీల్ కుమార్ గారికి జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి లీగల్ సెల్ తీగల చంద్రశేఖర్ రావు ఆధ్వర్యంలో గూడూరు నియోజకవర్గ జనసేన మాజీ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ (POC) కె.మోహన్ శుక్రవారం ఎమ్మెల్యే క్యాంప్ కార్యాలయం ప్రజా దర్బారు నందు వినతిపత్రం అందజేశారు.

గూడూరు పట్టణం వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న నేపథ్యంలో జనాభా పెరుగుదల, పట్టణీకరణ కారణంగా పచ్చదనం తగ్గిపోతుందని, ప్రజలకు ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం మరియు ఆరోగ్యకరమైన విహార ప్రదేశాల అవసరం ఉందని జనసేన నాయకులు తెలిపారు.

పట్టణ పరిధిలో అనుకూలమైన ప్రభుత్వ స్థలాన్ని గుర్తించి “నగర వనం” ఏర్పాటు చేస్తే పచ్చదనం పెరగడంతో పాటు పర్యావరణ పరిరక్షణకు దోహదపడుతుందని పేర్కొన్నారు. పిల్లలు, యువత, వృద్ధులకు వాకింగ్, వ్యాయామం మరియు విశ్రాంతికి ఉపయోగపడే మంచి వాతావరణం అందుబాటులోకి వస్తుందని తెలిపారు.

గూడూరు పట్టణ ప్రజల అవసరాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని నగర వనం ఏర్పాటుకు అవసరమైన స్థలం, అనుమతులు మరియు నిధుల కోసం సంబంధిత అధికారులతో సమన్వయం చేసి చర్యలు తీసుకోవాలని ఎమ్మెల్యేను కోరారు.

అలాగే గూడూరు జనసేన పార్టీ ఆధ్వర్యంలో త్వరలో జరిగే జాబ్ మేళాకు ఎమ్మెల్యే గారిని ముఖ్య అతిథిగా ఆహ్వానించిన జనసేన నాయకులు. ఈ కార్యక్రమంలో యనమల విజయ్, ఉప్పు సాయికిరణ్, సాయికృష్ణ, నవీన్ రాజు, సుభాన్, వీరమహిళ శ్రీలత,ఆయేషా తదితరులు పాల్గొన్నారు.

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హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

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