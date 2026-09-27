Gudur: అక్టోబర్ 1 వరకు మద్యం దుకాణాల దరఖాస్తులకు గడువు!
Gudur: గూడూరు డివిజన్లో ఖాళీగా ఉన్న 9 మద్యం దుకాణాల లైసెన్సులకు ఎక్సైజ్ శాఖ నోటిఫికేషన్. అక్టోబర్ 1 వరకు దరఖాస్తుల స్వీకరణ.
Gudur: 2026-27 ఎక్సైజ్ సంవత్సరానికి సంబంధించి తిరుపతి జిల్లా గూడూరు ప్రొహిబిషన్ & ఎక్సైజ్ డివిజన్ పరిధిలోని A4 మద్యం దుకాణాల లైసెన్సుల మంజూరుకు సంబంధించి అధికారులు కీలక ప్రకటన విడుదల చేశారు.
గూడూరు డివిజన్ పరిధిలో మొత్తం 98 A4 మద్యం దుకాణాలు ఉండగా, గత ఎక్సైజ్ పాలన ప్రకారం వాటి లైసెన్సుల పునరుద్ధరణ ప్రక్రియను ప్రభుత్వం చేపట్టింది. ఇందులో 79 మంది లైసెన్స్ దారులు నిర్ణీత గడువులోగా ప్రభుత్వం నిర్ణయించిన రుసుమును చెల్లించి తమ లైసెన్సులను పునరుద్ధరించుకున్నారు.
అయితే, మిగిలిన 19 దుకాణాల యజమానులు తమ లైసెన్సులను పునరుద్ధరించుకోలేదు. దీంతో ఆ 19 దుకాణాలకు కొత్త లైసెన్సులు మంజూరు చేయాలని ఎక్సైజ్ శాఖ నిర్ణయించింది. ఇందులో భాగంగానే, గూడూరు ప్రొహిబిషన్ & ఎక్సైజ్ స్టేషన్ పరిధిలోని 9 దుకాణాలకు నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసినట్లు అసిస్టెంట్ ప్రొహిబిషన్ & ఎక్సైజ్ సూపరింటెండెంట్ శ్రీ T. లక్ష్మణ స్వామి మీడియాకు తెలిపారు.
గూడూరు స్టేషన్ పరిధిలోని 9 దుకాణాలలో గూడూరు మున్సిపాలిటీ పరిధిలో 7 దుకాణాలు, చిల్లకూరు మండల పరిధిలో 2 దుకాణాలు ఖాళీగా ఉన్నాయి. మిగిలిన 10 దుకాణాలు వెంకటగిరి, సూళ్లూరుపేట, వాకాడు స్టేషన్ల పరిధిలో ఉన్నాయి.
ఈ దుకాణాలన్నింటినీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎక్సైజ్ రూల్స్ 2024 లోని రూల్-5 ప్రకారం లాటరీ విధానంలో, అంటే డ్రా ఆఫ్ లాట్స్ పద్ధతిలో పారదర్శకంగా కేటాయించనున్నారు.
తిరుపతి జిల్లా గెజిట్ నోటిఫికేషన్ ను 24-09-2026వ తేదీన అధికారికంగా ప్రచురించారు. అదే రోజు నుండి దరఖాస్తుల స్వీకరణ ప్రారంభమైంది.
- దరఖాస్తులకు చివరి తేదీ: 01-10-2026 మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు
- దరఖాస్తుల పరిశీలన తేదీ: 03-10-2026
- లాటరీ తేదీ: 05-10-2026 ఉదయం 08:00 గంటలకు
- లైసెన్సు కాలపరిమితి: 01-10-2026 నుండి 30-09-2027 వరకు
ఒక్కో A4 మద్యం దుకాణానికి దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు
అప్లికేషన్ ఫీజుగా రూ. 3,00,000/-
ప్రాసెసింగ్ ఫీజుగా రూ. 1,000/-
మొత్తంగా రూ. 3,01,000/- చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఈ రుసుము నాన్-రిఫండబుల్ అని అధికారులు స్పష్టం చేశారు.
ప్రతి దుకాణానికి కనీసం 4 దరఖాస్తులు వచ్చినప్పుడే లాటరీ నిర్వహిస్తారు. ఒకవేళ 4 కంటే తక్కువ దరఖాస్తులు వస్తే, నిబంధనల ప్రకారం మరోసారి గడువు పొడిగిస్తారు.
ఆసక్తి గల అభ్యర్థులు ఆన్ లైన్, హైబ్రిడ్ లేదా ఆఫ్ లైన్ విధానంలో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చని, ఎటువంటి అపోహలకు తావులేకుండా పారదర్శకంగా ఈ ప్రక్రియను నిర్వహిస్తామని సూపరింటెండెంట్ లక్ష్మణ స్వామి తెలిపారు.