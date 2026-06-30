Kaligiri: కలిగిరిలో అక్రమ గ్రావెల్ రవాణా కలకలం.. 8 ట్రాక్టర్లు సీజ్
Kaligiri: నెల్లూరు జిల్లా కలిగిరిలో సోమశిల ఉత్తర కాలవ నుంచి అక్రమంగా గ్రావెల్ తరలిస్తున్న 8 ట్రాక్టర్లను అధికారులు సీజ్ చేశారు. కఠిన చర్యలని హెచ్చరిక.
కలిగిరి: నెల్లూరు జిల్లా కలిగిరి మండలంలోని సోమశిల ఉత్తర కాలవ నుంచి అక్రమంగా గ్రావెల్ తరలిస్తున్న వారిపై అధికారులు, పోలీసులు సంయుక్తంగా చర్యలు చేపట్టారు. అర్ధరాత్రి వేళ నిర్వహించిన ప్రత్యేక తనిఖీల్లో గ్రావెల్ లోడుతో వెళ్తున్న ఎనిమిది ట్రాక్టర్లను పట్టుకుని సీజ్ చేశారు.
సోమశిల ఉత్తర కాలవ నుంచి అనుమతులు లేకుండా గ్రావెల్ తరలిస్తున్నట్లు సమాచారం అందడంతో ఉత్తర కాలవ ఏఈ మదన్ మోహన్ పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు.
వెంటనే పోలీసులు, ఇరిగేషన్ శాఖ అధికారులు సంయుక్తంగా తనిఖీలు నిర్వహించి అక్రమ రవాణాను అడ్డుకున్నారు.పట్టుబడిన ఎనిమిది ట్రాక్టర్లను అధికారులు స్వాధీనం చేసుకుని, సంబంధిత వ్యక్తులపై చట్టపరమైన చర్యలు ప్రారంభించారు.
అక్రమంగా ప్రభుత్వ గ్రావెల్ను తరలించే వారిపై కఠిన చర్యలు కొనసాగుతాయని అధికారులు హెచ్చరించారు. అధికారుల చర్యలను స్థానికులు స్వాగతిస్తూ, సోమశిల ఉత్తర కాలవ పరిధిలో అక్రమ గ్రావెల్ తవ్వకాలు, రవాణాపై నిరంతర నిఘా కొనసాగించాలని కోరుతున్నారు.