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Duttalur: దుత్తలూరు వాసి కిరణ్ కుమార్‌కు పీహెచ్‌డీ పట్టా

Duttalur: నెల్లూరు జిల్లా దుత్తలూరుకు చెందిన న్యాయవాది కైలాసం కిరణ్ కుమార్ కంప్యూటర్ సైన్స్ విభాగంలో పీహెచ్‌డీ డాక్టరేట్ పట్టా సాధించారు.

VENKATA PRASAD, UDAYAGIRI
Published on: 26 Sept 2026 6:54 PM IST
Duttalur
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Duttalur: దుత్తలూరు వాసి కిరణ్ కుమార్‌కు పీహెచ్‌డీ పట్టా

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నెల్లూరు జిల్లా: దుత్తలూరు గ్రామానికి చెందిన కైలాసం కిరణ్ కుమార్ కంప్యూటర్ సైన్స్‌లో పీహెచ్‌డీ డాక్టరేట్‌ పట్టా సాధించారు. రాజస్థాన్‌లోని సన్‌రైజ్ యూనివర్సిటీలో ‘అడ్వాన్స్‌డ్ మల్టీలింగ్వల్ టెక్స్ట్ జనరేషన్ విత్ డీప్ లెర్నింగ్ టెక్నిక్స్’ అంశంపై పరిశోధన చేశారు. సెప్టెంబర్ 21న నిర్వహించిన వైవాలో పరిశోధనను వివరించి పట్టా పొందారు. ప్రస్తుతం ఉదయగిరి, ఆత్మకూరు కోర్టుల్లో న్యాయవాదిగా సేవలందిస్తున్నారు.

Kailasam Kiran KumarDuttalurNelloreSunRise University
VENKATA PRASAD, UDAYAGIRI

VENKATA PRASAD, UDAYAGIRI

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