News Agri Music Life Entertainment Health Plus Bhakthi Tv Money Matters Aha Emi Ruchi
Home ఆంధ్రప్రదేశ్నెల్లూరుNellore: జడ్పీ ప్రత్యేక అధికారిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన కలెక్టర్ హిమాన్షు శుక్లా!

Nellore: జడ్పీ ప్రత్యేక అధికారిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన కలెక్టర్ హిమాన్షు శుక్లా!

Nellore: జిల్లా పరిషత్ పాలకవర్గం ఐదేళ్ల కాలపరిమితి ముగియడంతో కలెక్టర్ హిమాన్షు శుక్లా జడ్పీ ప్రత్యేక అధికారిగా బాధ్యతలు స్వీకరించి అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు.

U.L. NARASIMHULU, NELLORE
Published on: 25 Sept 2026 9:18 PM IST
Nellore
X

Nellore: జడ్పీ ప్రత్యేక అధికారిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన కలెక్టర్ హిమాన్షు శుక్లా!

Short News

నెల్లూరు: ఐదేళ్ల ప్రజాప్రాతినిధ్యం అనంతరం పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థ ప్రత్యేక అధికారుల పాలన ప్రారంభమైంది.. నిన్న మొన్నటి వరకు ఎంపీటీసీలు, ఎంపీపీలు, జడ్పిటిసి లతో సాగిన మండల జిల్లా పరిషత్తు పాలకవర్గాల కాలపరిమితి ముగిసింది. దాంతో జిల్లాలోని అన్ని మండలాలకు పాలనా అధికారులుగా ప్రత్యేక అధికారులను నియమించారు.

జిల్లా కలెక్టర్ హిమాన్షు శుక్లా. ఇదే సమయంలో జిల్లా పరిషత్తు ప్రత్యేక అధికారిగా హిమాన్షు శుక్ల ఇవాళ బాధ్యతలు స్వీకరించారు పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థలోని అన్ని విభాగాధిపతులతో ఆయన సమావేశం అయ్యారు. జిల్లా పరిషత్ చైర్పర్సన్ ఆనం అరుణమ్మ పదవీకాలం ముగియడంతో ప్రత్యేక అధికారిగా కలెక్టర్ హ్యూమన్ శుక్ల బాధ్యతలు చేపట్టారు.

Collector Himanshu ShuklaZilla Parishad Special OfficerAnam Arunamma ZP Chairperson
U.L. NARASIMHULU, NELLORE

U.L. NARASIMHULU, NELLORE

Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
HMTV Advertisement
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X