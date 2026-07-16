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Podalakur: పల్లె వీక్షణలో కలెక్టర్ హిమాన్షు శుక్లా!

Podalakur: నెల్లూరు జిల్లా పొదలకూరు మండలం పులికల్లులో 'పల్లె వీక్షణ' నిర్వహించిన కలెక్టర్ హిమాన్షు శుక్లా, ఎమ్మెల్యే సోమిరెడ్డి.

U.L. NARASIMHULU, NELLORE
Published on: 16 July 2026 5:47 PM IST
Podalakur
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Podalakur: పల్లె వీక్షణలో కలెక్టర్ హిమాన్షు శుక్లా!

Podalakur: నెల్లూరు జిల్లా పొదలకూరు మండలం పులికల్లు పంచాయతీలో జిల్లా కలెక్టర్ హిమాన్షు శుక్ల 'పల్లె వీక్షణ' కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో సర్వేపల్లి శాసనసభ్యులు సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్ రెడ్డితో కలిసి పాల్గొని క్షేత్రస్థాయిలో ప్రభుత్వ అభివృద్ధి, సంక్షేమ పథకాల అమలు తీరును వారు స్వయంగా పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా స్థానిక ప్రజల నుంచి కలెక్టర్ వినతులను స్వీకరించి, సమస్యల పరిష్కారానికి అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు.

పల్లె వీక్షణలో భాగంగా పులికల్లు గ్రామంలో వి.బి.జి. రాంజీ ఉపాధి హామీ పనులను కలెక్టర్ హిమాన్షు శుక్ల, ఎమ్మెల్యే సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్ రెడ్డి క్షుణ్ణంగా పరిశీలించారు. అక్కడ పనిచేస్తున్న ఉపాధి కూలీలతో నేరుగా మమేకమై, వారి సమస్యలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. అనంతరం గ్రామంలో తాగునీటి సరఫరా వ్యవస్థను పరిశీలించిన కలెక్టర్.. నీటి నాణ్యత ప్రమాణాలను స్వయంగా తనిఖీ చేశారు. ప్రజలకు స్వచ్ఛమైన తాగునీరు అందించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించారు.

అక్కడి నుంచి నేరుగా స్థానిక అంగన్‌వాడీ కేంద్రాన్ని సందర్శించిన సోమిరెడ్డి, కలెక్టర్ హిమాన్షు శుక్ల.. చిన్నారులతో కాసేపు సరదాగా ముచ్చటించారు. పిల్లల అభ్యాసన సామర్థ్యాలను, వారికి అందుతున్న పౌష్టికాహార వివరాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా గ్రామస్తుల నుంచి వినతులు స్వీకరించిన జిల్లా కలెక్టర్ హిమాన్షు శుక్ల కొన్ని సమస్యలకు అక్కడికక్కడే పరిష్కారం చూపారు. మిగిలిన సమస్యలను అధికారులు త్వరితగతిన పరిష్కరించాలని ఆదేశించారు.

పల్లె వీక్షణలో అందిన ప్రతి అర్జీని ప్రత్యేక ఆన్‌లైన్ పోర్టల్‌లో నమోదు చేసి 30 రోజుల్లో పరిష్కరించేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని జిల్లా కలెక్టర్ హిమాన్షు శుక్లా తెలిపారు. ప్రభుత్వ సంక్షేమ, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు అర్హులందరికీ చేరుతున్నాయా లేదా అనే విషయాన్ని క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించడమే ఈ కార్యక్రమం లక్ష్యమన్నారు. కార్యాలయాలకు సమస్యలు చేరుకోవడానికి సమయం పడుతుందని... గ్రామాల్లోనే పర్యటిస్తే ప్రజల ఇబ్బందులు నేరుగా తెలుసుకుని వెంటనే పరిష్కరించే అవకాశం ఉంటుందని చెప్పారు.

అభివృద్ధి, సంక్షేమ పథకాల అమలు కోసం అధికార యంత్రాంగమే ప్రజల వద్దకు వస్తోందని ఎమ్మెల్యే సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. జిల్లా కలెక్టర్ వినూత్న ఆలోచనతో చేపట్టిన పల్లె వీక్షణ కార్యక్రమం ప్రజల సమస్యల పరిష్కారంలో కీలకంగా మారిందని అన్నారు‌... ప్రభుత్వ లక్ష్యం ప్రజలకు మెరుగైన సేవలు అందించడమేనని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ప్రభుత్వ యంత్రాంగం, ప్రజాప్రతినిధులు నేరుగా తమ గ్రామానికే వచ్చి సమస్యలు అడిగి తెలుసుకోవడం పట్ల పులికల్లు గ్రామస్తులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు.

NelloreHimanshu ShuklaSarvepalliPodalakur
U.L. NARASIMHULU, NELLORE

U.L. NARASIMHULU, NELLORE

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