Nellore: సరిహద్దు మత్స్యకారుల గొడవలకు ముగింపు పలకడమే లక్ష్యం కలెక్టర్!
Nellore: ఏపీ సముద్ర తీరంలో సరిహద్దు రాష్ట్రాల బోట్ల చొరబాట్ల వివాదంపై సీఎం ఆదేశాలతో నెల్లూరు కలెక్టరేట్లో ఆంధ్రప్రదేశ్, తమిళనాడు, పుదుచ్చేరి అధికారుల కీలక సమావేశం.
నెల్లూరు: ఏపీ సముద్ర తీరంలోని మత్స్య సంపదను కొల్లగొడుతున్న సరిహద్దు రాష్ట్రాల మత్స్యకారులుతో నెల్లూరు కలెక్టర్ కార్యాలయంలో సమావేశం
ఆంద్రప్రదేశ్,తమిళనాడు-పుదుచ్చేరి మత్స్యకార నాయకులు హాజరు,మైకనైజ్డ్ బోట్లతో చొరబాటు, ఆరు బోట్లను పట్టుకున్న ఏపీ మత్స్యకారులు సరిహద్దు రాష్ట్రాల మత్స్యకారుల సమావేశంలో ,ఈ వివాదానికి ముంగింపు పలుకుదాం అని అధికారులు మత్స్యకారులు చర్చ చంద్రబాబు ఆదేశాలతో నెల్లూరులో సమావేశం నిర్వహించిన కలెక్టర్ హిమాన్షు శుక్లా.
కలెక్టర్ తో పాటు పాల్గొన్న ఆయా రాష్ట్రాలకు చెందిన కలెక్టర్లు, అధికారులు, మేకనైజడ్ బోట్లతో మత్స్యకారులు సరిహద్దులు దాటి ap రాష్ట్రంలోకి ప్రవేశించి మత్స్య సంపదను కొల్లగొడుతున్నారని స్థానికమత్స్యకారులు సమావేశంలో ఫిర్యాదు
అడ్డుకుంటే దాడులు చేస్తున్నారని పిర్యాదు జువ్వలదిన్నే ఫిషింగ్ హార్బర్ లో బందించిన సరిహద్దు రాష్ట్రాలకు చెందిన ఏడు బోట్లు విడుదల చేయాలని కోరిన తమిళ మత్స్యకారులు
ఏపీ సముద్ర తీరంలోని మత్స్య సంపదను కొల్లగొడుతున్న సరిహద్దు రాష్ట్రాల మత్స్యకారులుతో నెల్లూరు కలెక్టర్ కార్యాలయంలో సమావేశం
ఆంద్రప్రదేశ్,తమిళనాడు-పుదుచ్చేరి మత్స్యకార నాయకులు హాజరుమైకనైజ్డ్ బోట్లతో చొరబాటు, ఆరు బోట్లను పట్టుకున్న ఏపీ మత్స్యకారులుసరిహద్దు రాష్ట్రాల మత్స్యకారుల సమావేశంలో,ఈ వివాదానికి ముంగింపు పలుకుదాం అని అధికారులు- మత్స్యకారులు చర్చ
చంద్రబాబు ఆదేశాలతో నెల్లూరులో సమావేశం నిర్వహించిన కలెక్టర్ హిమాన్షు శుక్లా, తో పాటు పాల్గొన్న ఆయా రాష్ట్రాలకు చెందిన కలెక్టర్లు, అధికారులు.మేకనైజడ్ బోట్లతో మత్స్యకారులు సరిహద్దులు దాటి ap రాష్ట్రంలోకి ప్రవేశించి మత్స్య సంపదను కొల్లగొడుతున్నారని స్థానికమత్స్యకారులు సమావేశంలో ఫిర్యాదు
అడ్డుకుంటే దాడులు చేస్తున్నారని పిర్యాదు,జువ్వలదిన్నే ఫిషింగ్ హార్బర్ లో బందించిన సరిహద్దు రాష్ట్రాలకు చెందిన ఏడు బోట్లు విడుదల చేయాలని కోరిన తమిళ మత్స్యకారులు.