Nellore: సెప్టెంబర్ 28న 'చలో కార్పొరేషన్'!
Nellore: మున్సిపల్ కార్మికుల సమస్యల పరిష్కారం, ప్రైవేటీకరణ నిలిపివేయాలని కోరుతూ సెప్టెంబర్ 28న తలపెట్టిన 'చలో కార్పొరేషన్' జయప్రదం చేయాలి.
Nellore: మున్సిపల్ కార్మికులకు రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ కల్పించి, వారసులకు ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలని ,పర్మినెంట్ చేయాలని ,మున్సిపల్ రంగంలో ప్రైవేటీకరణ ఆపాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఆర్టీసీ బస్టాండ్ వద్ద ర్యాలీ నిర్వహించి నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టారు.
ఈ సందర్భంగా యూనియన్ గౌరవాధ్యక్షులు కే .పెంచల నరసయ్య, జిల్లా కార్యదర్శి ఆర్ఎం సునీల్ కుమార్ మాట్లాడుతూ.... మున్సిపల్ కార్మికుల సమస్యలు పరిష్కరించాలని, కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత అనేక దఫాలుగా విజ్ఞప్తులు చేసిన ఏ ఒక్క సమస్య పరిష్కరించలేదు.
60 సంవత్సరాలు నిండాయి అనే కారణంతో అర్ధాంతరంగా ఇళ్లకు పంపిస్తున్నారు. దాదాపు 20, 30 సంవత్సరాల నుండి పనిచేస్తున్న వారికి ఎటువంటి రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ ఇవ్వలేదు. చనిపోయిన కార్మికులకు ఉద్యోగాలు ఇవ్వటం లేదు. శాశ్వత స్వభావం కలిగిన పనులు చేసే వారిని పర్మినెంట్ చేయాలని సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ఇచ్చిన అమలు జరపలేదు .
పైగా మున్సిపల్ రంగంలో 14 రకాల పౌర సేవలను ప్రైవేటీకరించే దానికి వేగంగా కూటమి ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేస్తున్నది. వీటికి నిరసనగా సెప్టెంబర్ 28వ తేదీన చలో కార్పొరేషన్ కార్యక్రమంలో మున్సిపల్ కార్మికులు ఎక్కువ సంఖ్యలో పాల్గొని జయప్రదం చేయాలని కోరారు .
ఈ కార్యక్రమంలో సిఐటియు రూరల్ అధ్యక్షులు ఎం. సుధాకర్ ,సురేష్, కోటేశ్వరరావు ,జిల్లా అధ్యక్షురాలు టీ. వజ్రమ్మ,రూరల్ అధ్యక్ష కార్యదర్శులు సిహెచ్ సుజాతమ్మ, దేశ మూర్తి, రమాదేవి, వెంకటమ్మ, రవి, ఇందిరా, బుజ్జమ్మ, రాఘవయ్య తదితరులు పాల్గొన్నారు.