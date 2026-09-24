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Chillakur: మినరల్ వాటర్ ప్లాంట్‌కు బోర్ పాయింట్: నానాజీ ఔదార్యం

Chillakur: చిల్లకూరులో ఉచిత మినరల్ వాటర్ ప్లాంట్‌కు సొంత నిధులతో అదనపు బోర్ పాయింట్ వేయించిన పెంచలకోన మాజీ చైర్మన్ తానాంకి నానాజీకి గ్రామస్తులు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 24 Sept 2026 7:34 PM IST
Chillakur
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Chillakur: మినరల్ వాటర్ ప్లాంట్‌కు బోర్ పాయింట్: నానాజీ ఔదార్యం

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చిల్లకూరు: చిల్లకూరు గ్రామంలో గంగ ప్రసాద్ జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకుని ప్రజల సౌకర్యార్థం ఏర్పాటు చేసిన ఉచిత మినరల్ వాటర్ ప్లాంట్‌ను 2026 ఏప్రిల్ 6వ తేదీన స్థానిక శాసనసభ్యులు డాక్టర్ పాశం సునీల్ కుమార్ ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసి ప్రారంభించారు.

ఈ వాటర్ ప్లాంట్ ఏర్పాటుకు పెంచలకోన దేవస్థానం మాజీ చైర్మన్ శ్రీ తానాంకి నానాజీ అందించిన సహాయ సహకారాలను గ్రామస్తులు ప్రత్యేకంగా గుర్తు చేసుకున్నారు. ముఖ్యంగా వాటర్ ప్లాంట్‌కు అవసరమైన అదనపు బోర్ పాయింట్‌ను తన సొంత నిధులతో ఏర్పాటు చేసేందుకు సహకరించినందుకు గ్రామ ప్రజలు ఆయనకు హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు.

ప్రజలకు స్వచ్ఛమైన తాగునీటిని ఉచితంగా అందించాలనే ఉద్దేశంతో ఏర్పాటు చేసిన ఈ వాటర్ ప్లాంట్ ద్వారా గ్రామ ప్రజలకు , చుట్టుపక్క గ్రామ ప్రజలకు, రోడ్లో ప్రయాణించే వారికి ఎంతో ఉపయోగం కలుగుతోందని గ్రామస్తులు తెలిపారు. నీటి అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని అదనపు బోర్ పాయింట్‌కు సహకరించడం పట్ల తానాంకి నానాజీ కి గ్రామస్తులు అభినందనలు తెలిపారు.

ఈ సందర్భంగా గ్రామస్తులు మాట్లాడుతూ, “ప్రజల తాగునీటి అవసరాలను గుర్తించి వాటర్ ప్లాంట్‌కు అదనపు బోర్ పాయింట్ కోసం సొంత నిధులతో సహకరించిన తానాంకి నానాజీ కి చిల్లకూరు గ్రామ ప్రజల తరఫున హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు” తెలియజేశారు.

ఈ కార్యక్రమానికి ఈరోజు పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించగా, పీఏసీఎస్ అధ్యక్షులు శ్రీ కొండా రామచంద్రారెడ్డి గారు, శ్రీ దాసరి రాంప్రసాద్ గారు మాజీ సర్పంచ్ నెల్లూరు రామ్మూర్తి , TNSF నాయకులు కాటూరు నవీన్ చంద్ర , సుధాకర్, వాటర్ ప్లాంట్ సిబ్బంది కవిత ,తదితరులు పాల్గొన్నారు.

ChillakurFree Mineral Water PlantPasam Sunil KumarGudur
హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

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