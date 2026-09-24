Atmakur: రోడ్డు నిర్మాణం కోసం ప్రజా ఉద్యమం: ఆత్మకూరులో సంతకాల సేకరణ
Atmakur: ఆత్మకూరు మండలంలోని నలపరెడ్డిపల్లి-మురగళ్ల-కనుపూరుపల్లి రోడ్డు నిర్మాణాన్ని వెంటనే ప్రారంభించాలని డిమాండ్ చేస్తూ సంతకాల సేకరణ ఉద్యమం చేపడుతున్నారు.
నెల్లూరు జిల్లా: ఆత్మకూరు మండలంలోని నలపరెడ్డిపల్లి –మురగళ్ల–కనుపూరుపల్లి ప్రధాన రహదారి అధ్వాన్నంగా మారి మూడు గ్రామాల ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న నేపథ్యంలో రహదారి నిర్మాణ పనులను వెంటనే ప్రారంభించి త్వరితగతిన పూర్తి చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ ప్రజా ఉద్యమానికి శ్రీకారం చుట్టనున్నట్లు వైఎస్సార్సీపీ ఆత్మకూరు మండల ఎస్సీ సెల్ అధ్యక్షుడు తోడేటి అశోక్ తెలిపారు.
రహదారి నిర్మాణానికి సంబంధించి ప్రజల సమస్యను ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లేందుకు మూడు రోజుల పాటు మూడు గ్రామాల్లో ఇంటింటికీ వెళ్లి ప్రజల నుంచి మద్దతు సంతకాలు సేకరించనున్నట్లు తెలిపారు. సెప్టెంబర్ 25, 26, 27 తేదీల్లో నలపరెడ్డిపల్లి, మురగళ్ల, కనుపూరుపల్లి గ్రామాల్లో సంతకాల కార్యక్రమం నిర్వహించనున్నట్లు పేర్కొన్నారు.
సెప్టెంబర్ 27న ఉదయం 9 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు 4 రెడ్డిపల్లి అడ్డరోడ్డు వద్ద ఇండియన్ పెట్రోల్ బంక్ సమీపంలోని బస్షెల్టర్ వద్ద ప్రత్యేక టెంట్ ఏర్పాటు చేసి ప్రజా సంతకాలతో పాటు నిరసన కార్యక్రమం నిర్వహించనున్నట్లు తెలిపారు. మూడు గ్రామాల ప్రజల నుంచి సేకరించే సుమారు 2,000 మద్దతు సంతకాలతో కూడిన వినతి పత్రాన్ని సెప్టెంబర్ 28న నెల్లూరు జిల్లా కలెక్టర్కు సమర్పించనున్నట్లు అశోక్ వెల్లడించారు.
రహదారి నిర్మాణ పనులను ఇక ఆలస్యం చేయకుండా వెంటనే ప్రారంభించి, నిర్ణీత కాలవ్యవధిలో పూర్తి చేయాలని డిమాండ్ చేయనున్నట్లు తెలిపారు. ఈ రహదారి మూడు గ్రామాలకు ప్రధాన రాకపోకల మార్గమని, రహదారి అధ్వాన్నంగా మారడంతో విద్యార్థులు, రైతులు, కూలీలు, వ్యాపారులు, వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని పేర్కొన్నారు. అత్యవసర సమయంలో వైద్య సేవలు పొందేందుకు కూడా ప్రజలు అవస్థలు పడుతున్నారని తెలిపారు.
రహదారి సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం లభించే వరకు ప్రజల తరఫున ఉద్యమాన్ని కొనసాగిస్తామని అశోక్ తెలిపారు. మూడు గ్రామాల ప్రజలు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొని సంతకాలు చేసి కార్యక్రమానికి మద్దతు ఇవ్వాలని ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు.