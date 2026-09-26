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Atmakur: మోకాళ్లపై కూర్చుని ఆత్మకూరు వీఆర్ఏల వినూత్న నిరసన

Atmakur: తమ సమస్యలు పరిష్కరించాలని డిమాండ్ చేస్తూ నెల్లూరు జిల్లా ఆత్మకూరు తహసీల్దార్ కార్యాలయం ఎదుట వీఆర్ఏలు మోకాళ్లపై కూర్చుని వినూత్నంగా నిరసన తెలిపారు.

TS Murthy, Atmakuru(Nellore)
Published on: 26 Sept 2026 6:56 PM IST
Atmakur
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Atmakur: మోకాళ్లపై కూర్చుని ఆత్మకూరు వీఆర్ఏల వినూత్న నిరసన

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Atmakur: తమ సమస్యలను పరిష్కరించాలని డిమాండ్‌ చేస్తూ గ్రామ రెవెన్యూ సహాయకులు (వీఆర్ఏలు) నెల్లూరు జిల్లా ఆత్మకూరు తహసిల్దార్ కార్యాలయం వద్ద శనివారం మోకాళ్లపై కూర్చుని వినూత్నంగా నిరసన తెలిపారు.

స్థానిక తహసీల్దార్‌ కార్యాలయం ఎదుట వీఆర్ఏలు చేపట్టిన నిరవధిక ఆందోళన శనివారానికి 11వ రోజుకు చేరుకుంది. వీఆర్ఏలకు పే స్కేల్‌ అమలు చేయాలని, నామినీలను వీఆర్ఏలుగా నియమించాలని, అర్హులైన వారికి ప్రమోషన్లు కల్పించాలని వారు డిమాండ్‌ చేశారు.

అదేవిధంగా డీఏ అమలు చేయడంతో పాటు కనీస వేతన చట్టాన్ని అమలు చేసి తమ సమస్యలను పరిష్కరించాలని కోరారు. ఏళ్లుగా తమ సమస్యలపై ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తులు చేస్తున్నప్పటికీ పరిష్కారం లభించకపోవడంతో ఆందోళన బాట పట్టాల్సి వచ్చిందని వీఆర్ఏలు తెలిపారు. ప్రభుత్వం స్పందించి తమ న్యాయమైన డిమాండ్లను వెంటనే పరిష్కరించాలని కోరారు. నిరసన కార్యక్రమంలో పలువురు వీఆర్ఏలు పాల్గొన్నారు.

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TS Murthy, Atmakuru(Nellore)

TS Murthy, Atmakuru(Nellore)

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