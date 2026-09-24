Atmakur: ఆత్మకూరులో 9వ రోజుకు చేరిన వీఆర్ఏల నిరసన దీక్ష
Atmakur: ప్రభుత్వ పే స్కేల్ అమలు చేయాలని, వేతనాలు పెంచాలని డిమాండ్ చేస్తూ నెల్లూరు జిల్లా ఆత్మకూరు తహసీల్దార్ కార్యాలయం ఎదుట వీఆర్ఏల నిరసన 9వ రోజుకు చేరింది.
ఆత్మకూరు: ప్రభుత్వ పే స్కేల్ ప్రకారం తమ జీతాలను పెంచాలని తమ న్యాయమైన కోరికలను తీర్చాలంటూ రాష్ట్ర నాయకత్వం పిలుపుమేరకు నెల్లూరు జిల్లా ఆత్మకూరు తాహసిల్దార్ కార్యాలయం ఎదుట మండల వీఆర్ఏలు నిరసన ధర్నా చేపడుతున్నారు.
నేడు వీరి నిరసన తొమ్మిదో రోజు చేరుకోవడంతో వీరికి రెవెన్యూ సంఘంతో పాటు పలువురు రాజకీయ నాయకుల మద్దతుతో పాటు ప్రజా సంఘాల నాయకులు మద్దతు పలికారు. ఈ సందర్భంగా బీఎస్పీ ఆత్మకూరు నియోజకవర్గ ఇన్చార్జ్ కృష్ణ మాట్లాడుతూ వీఆర్ఏల చేత వెట్టిచాకిరి చేయించుకోవడం అన్యాయమని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
వారి విధులకు మించి పనులు చేయించుకుంటున్నారని తెలిపారు. వీఆర్ఏల న్యాయమైన కోరికలు తీర్చాలని 10,030 వేల రూపాయలతో ఒక కుటుంబ పోషణ జరగడం కష్టమని అన్నారు.
అనంతరం వీఆర్ఏ అనురాధ మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన కనీస వేతనం తమకు అందించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. ఇకనైనా ప్రభుత్వం తమ న్యాయమైన కోరికలను నెరవేర్చాలని తమ జీవితాలను పెంచాలని వారు కోరుతున్నారు.