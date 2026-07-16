Atmakur: ఆత్మకూరు సబ్జైలులో సీనియర్ సివిల్ జడ్జి ఆకస్మిక తనిఖీ
Atmakur: ఆత్మకూరు సబ్జైలును తనిఖీ చేసిన జిల్లా న్యాయ సేవా అధికార సంస్థ కార్యదర్శి వై.జె. పద్మశ్రీ. ఖైదీలతో మాట్లాడి వసతులపై అధికారులకు పలు సూచనలు.
ఆత్మకూరు: జిల్లా న్యాయ సేవా అధికార సంస్థ కార్యదర్శి, సీనియర్ సివిల్ జడ్జి గౌరవ వై.జె. పద్మశ్రీ ఆత్మకూరు సీనియర్ సివిల్ జడ్జి వి. గాయత్రి గురువారం నెల్లూరు జిల్లా ఆత్మకూరు సబ్జైలును ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు.
ఈ సందర్భంగా తనిఖీలో భాగంగా జడ్జి జైల్లోని ఖైదీలతో నేరుగా మాట్లాడి వారికి ఎలాంటి సమస్యలు ఉన్నాయా, జైలులో పోలీసులు వేధింపులకు గురిచేస్తున్నారా, భోజనం, తాగునీరు, ఇతర మౌలిక వసతులు సక్రమంగా అందుతున్నాయా అని అడిగి తెలుసుకున్నారు.
అనంతరం జైలు వంటశాల, బాత్రూమ్లు, పరిశుభ్రత, ఇతర సౌకర్యాలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి సంబంధిత అధికారుల నుంచి వివరాలు తెలుసుకున్నారు. ఖైదీలకు అవసరమైన సౌకర్యాలు కల్పించడంతో పాటు పరిశుభ్రతపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలని జైలు అధికారులకు సూచించారు.
ఈ సందర్భంగా అడ్వకేట్ ఎన్. ఓబులేసు, లోక్ అదాలత్ సభ్యుడు ఎం. సుబ్బారెడ్డి పాల్గొన్నారు.