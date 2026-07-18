Atmakur: ఆత్మకూరు విద్యార్థులకు రోడ్డు భద్రతపై అవగాహన
Atmakur: ఆత్మకూరు శ్రీ చైతన్య పాఠశాలలో రోడ్డు భద్రతపై అవగాహన కల్పించిన ఎంవీఐ రాములు. ట్రాఫిక్ నిబంధనలు, విద్యార్థుల భద్రతపై డ్రైవర్లకు సూచనలు.
ఆత్మకూరు: నెల్లూరు జిల్లా ఆత్మకూరులోని శ్రీ చైతన్య పాఠశాలలో మోటార్ వెహికల్ ఇన్స్పెక్టర్ రాములు ఆధ్వర్యంలో రోడ్డు భద్రతపై అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించారు.ఈ కార్యక్రమంలో పాఠశాల విద్యార్థులతో పాటు స్కూల్ బస్సుల డ్రైవర్లు పాల్గొన్నారు.
ఈ సందర్భంగా ఎంవీఐ రాములు మాట్లాడుతూ,రహదారి నిబంధనలను ప్రతి ఒక్కరూ తప్పనిసరిగా పాటించాలని సూచించారు.వాహనం నడిపే సమయంలో వేగ నియంత్రణ, ట్రాఫిక్ సిగ్నళ్లను గౌరవించడం, సీటుబెల్ట్, హెల్మెట్ వినియోగం వంటి భద్రతా చర్యలను తప్పనిసరిగా పాటించాలని తెలిపారు.
అలాగే స్కూల్ బస్సుల డ్రైవర్లు విద్యార్థుల భద్రతకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని, నిర్లక్ష్యంగా వాహనాలు నడపకూడదని సూచించారు. రోడ్డు ప్రమాదాలను నివారించేందుకు ప్రతి ఒక్కరూ బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించాలని పిలుపునిచ్చారు.ఈ కార్యక్రమంలో పాఠశాల యాజమాన్యం, ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులు, స్కూల్ బస్సుల డ్రైవర్లు పాల్గొన్నారు.