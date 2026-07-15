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Atmakur: ఆత్మకూరులో తాగునీటి సంక్షోభానికి కారణమైన నిందితుడు అరెస్ట్!

Atmakur: నెల్లూరు జిల్లా ఆత్మకూరు పట్టణానికి తాగునీరు సరఫరా చేసే ప్రధాన పైపులైనును ఉద్దేశపూర్వకంగా ధ్వంసం చేసిన కేసులో నిందితుడుని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు.

TS Murthy, Atmakuru(Nellore)
Published on: 15 July 2026 11:40 AM IST
Atmakur
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Atmakur: ఆత్మకూరులో తాగునీటి సంక్షోభానికి కారణమైన నిందితుడు అరెస్ట్!

Atmakur: నెల్లూరు జిల్లా ఆత్మకూరు మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని 40 వేల మందికి పైగా ఉన్న ప్రజల దాహార్తిని తీర్చే ప్రధాన తాగునీటి పైపులైనును ఉద్దేశపూర్వకంగా ధ్వంసం చేసిన కేసులో ఒక వ్యక్తిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. పైపులైన్ విధ్వంసం కారణంగా పట్టణంలోని 23 వార్డుల్లో గత 10 రోజులుగా తీవ్ర తాగునీటి ఎద్దడి ఏర్పడింది.

నిందితుడిది అనంతసాగరం మండలం రేవూరు గ్రామానికి చెందిన బోయిల్లా రవీందర్ రెడ్డిగా పోలీసులు గుర్తించారు.

పోలీసుల కథనం ప్రకారం నెల్లూరు జిల్లా ఎస్పీ అజిత వేజెండ్ల ఆదేశాల మేరకు ఈ కేసు దర్యాప్తు వేగవంతం చేశారు. ఆత్మకూరు ఇన్‌చార్జ్ సబ్-డివిజనల్ పోలీస్ ఆఫీసర్ ఎం. గిరిధర్ రావు పర్యవేక్షణలో, ఆత్మకూరు సర్కిల్ ఇన్‌స్పెక్టర్ జి. గంగాధర్ రావు, అనంతసాగరం సబ్-ఇన్‌స్పెక్టర్ వి. రాజేష్‌లతో కూడిన ప్రత్యేక బృందం దర్యాప్తు చేపట్టింది. ఈ క్రమంలో ఆత్మకూరు పట్టణంలోని నెల్లూరుపాళెం సెంటర్ వద్ద నిందితుడిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

ఈ నెల 7వ తేదీన రేవూరు గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలో సోమశిల నుంచి ఆత్మకూరు పట్టణానికి నీటిని సరఫరా చేసే ప్రధాన పైపులైనును నిందితుడు బోర్ వెల్ మిషన్‌తో ఉద్దేశపూర్వకంగా పగులగొట్టినట్లు విచారణలో తేలింది. ఈ విధ్వంసక చర్య వల్ల ఆత్మకూరు పట్టణంలో తాగునీటి సరఫరా పూర్తిగా నిలిచిపోవడంతో వేలాది మంది ప్రజలు నీటికి తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు.

పైపులైన్ ధ్వంసమై నీటి సరఫరా నిలిచిపోవడంతో మున్సిపల్ అధికారులు ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు చేయాల్సి వచ్చింది. గత 10 రోజులుగా బాధిత 23 వార్డుల్లో ప్రజల అత్యవసర తాగునీటి అవసరాల కోసం మున్సిపాలిటీ ట్యాంకర్ల ద్వారా నీటిని సరఫరా చేస్తోంది. ఈ తాత్కాలిక నీటి సరఫరా కోసం ప్రభుత్వ ఖజానా నుండి సుమారు 5 లక్షల వరకు అదనపు వ్యయం అయినట్లు అధికారులు తెలిపారు.

సమస్య తీవ్రతను పరిగణనలోకి తీసుకుని నిందితుడు పై కఠిన చర్యలు పోలీస్ శాఖ తరపున తీసుకుంటున్నట్లు అలాగే భవిష్యత్తులో ఎవరైనా ప్రభుత్వ ఆస్తులకు నష్టం కలిగే విధంగా చర్యలకు పాల్పడితే రౌడీ షీట్లు కూడా ఓపెన్ చేస్తామని సీఐ గంగాధర్ హెచ్చరిక జారీ చేశారు.

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TS Murthy, Atmakuru(Nellore)

TS Murthy, Atmakuru(Nellore)

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