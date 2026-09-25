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Atmakur: జాతీయ నులిపురుగుల నిర్మూలన దినోత్సవం విజయవంతం

Atmakur: ఆత్మకూరులో ఘనంగా నేషనల్ డివార్మింగ్ డే. UPHC అరుంధతివాడ పరిధిలో 95 శాతం పిల్లలకు ఆల్బెండజోల్ మాత్రలు అందజేత. ఆకస్మిక తనిఖీ చేసిన అధికారులు.

TS Murthy, Atmakuru(Nellore)
Published on: 25 Sept 2026 7:46 PM IST
Atmakur
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Atmakur: జాతీయ నులిపురుగుల నిర్మూలన దినోత్సవం విజయవంతం

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ఆత్మకూరు: జాతీయ నులిపురుగుల నిర్మూలన దినోత్సవం (NDD) కార్యక్రమంలో భాగంగా ఆత్మకూరు UPHC అరుంధతివాడ పరిధిలో పిల్లలు మరియు కిశోరులకు ఆల్బెండజోల్ మాత్రలు అందించే కార్యక్రమాన్ని ఆరోగ్య శాఖ ఆధ్వర్యంలో విజయవంతంగా నిర్వహించారు.

UPHC అరుంధతివాడ పరిధిలో మొత్తం 12,694 మంది లక్ష్య జనాభాకు గాను, ఈరోజు సుమారు 95 శాతం మందికి ఆల్బెండజోల్ మాత్రలను అందించి డీవార్మింగ్ కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేశారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, వసతి గృహాలు, అంగన్వాడీ కేంద్రాలు తదితర ప్రాంతాల్లో అర్హులైన పిల్లలకు ఆరోగ్య సిబ్బంది పర్యవేక్షణలో మాత్రలు అందజేశారు.

ఈ కార్యక్రమాన్ని జిల్లా మలేరియా అధికారి శ్రీ సింహాచలం గారు ఆత్మకూరులోని పలు ప్రాంతాల్లో ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేసి పర్యవేక్షించారు. కార్యక్రమం అమలు తీరును పరిశీలించి, ఆరోగ్య సిబ్బందికి పలు సూచనలు చేశారు. మిగిలిన అర్హులైన పిల్లలను కూడా గుర్తించి 100 శాతం కవరేజ్ సాధించేలా చర్యలు చేపట్టాలని సూచించారు.

ఈ సందర్భంగా పిల్లలకు నులిపురుగుల నివారణ, వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత, ఆరోగ్యకరమైన అలవాట్లపై కూడా అవగాహన కల్పించారు.కార్యక్రమంలో డాక్టర్ సాయి ప్రసన్న,HEO ఎస్. సుధాకర్, హెల్త్ అసిస్టెంట్ జి. రవీందర్ రెడ్డి, శ్రీరాములు. పాల్గొని కార్యక్రమాన్ని పర్యవేక్షించారు.ఆరోగ్య శాఖ సిబ్బంది, ANMలు, ASHAలు, అంగన్వాడీ కార్యకర్తలు, ఉపాధ్యాయులు మరియు సంబంధిత సిబ్బంది సమన్వయంతో కార్యక్రమాన్ని సమర్థవంతంగా నిర్వహించారు.

మొత్తం 12,694 మంది లక్ష్య జనాభాలో 95 శాతం మందిని ఒకేరోజు కవర్ చేయడం ద్వారా NDD కార్యక్రమాన్ని విజయవంతంగా నిర్వహించారు. మిగిలిన అర్హులైన వారిని కూడా కవర్ చేసి 100 శాతం లక్ష్యాన్ని సాధించే దిశగా ఆరోగ్య శాఖ సిబ్బంది చర్యలు కొనసాగించనున్నారు.పిల్లల ఆరోగ్యమే సమాజ ఆరోగ్యానికి పునాది — నులిపురుగుల నివారణలో ప్రతి ఒక్కరూ భాగస్వాములు కావాలి.

AtmakurNational Deworming DayAlbendazole Tablets DistributionHealth Department
TS Murthy, Atmakuru(Nellore)

TS Murthy, Atmakuru(Nellore)

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