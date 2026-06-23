Home ఆంధ్రప్రదేశ్నెల్లూరుAtmakur: చట్టాన్ని చేతిలోకి తీసుకుంటే రౌడీషీట్ తథ్యం.. ఆత్మకూరు సీఐ

Atmakur: చట్టాన్ని చేతిలోకి తీసుకుంటే రౌడీషీట్ తథ్యం.. ఆత్మకూరు సీఐ

Atmakur: నెల్లూరు జిల్లా ఆంతకూరు సర్కిల్ పరిధిలో చట్టాన్ని చేతిలోకి తీసుకుని రౌడీయిజం, గంజాయి విక్రయాలకు పాల్పడితే రౌడీషీట్లు ఓపెన్.

TS Murthy, Atmakuru(Nellore)
Published on: 23 Jun 2026 7:56 PM IST
Atmakur
X

Atmakur: చట్టాన్ని చేతిలోకి తీసుకుంటే రౌడీషీట్ తథ్యం.. ఆత్మకూరు సీఐ

Atmakur: ప్రజలను భయభ్రాంతులకు గురిచేస్తూ దాడులు,అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు పాల్పడే వారిపై రౌడీషీట్ ఓపెన్ చేస్తామని ఆత్మకూరు సీఐ గంగాధర్ హెచ్చరించారు. నెల్లూరు జిల్లా అనంతసాగరం పోలీస్ స్టేషన్‌లో పలువురుతో సమావేశంలో నిర్వహించారు.

ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు.మత్తు పదార్థాలు, గంజాయి విక్రయాలు లేదా వినియోగంలో పాల్గొనేవారిపై, రౌడీయిజం ప్రదర్శించే వారిపై ప్రత్యేక నిఘా ఉంచుతున్నామని తెలిపారు. జిల్లా ఎస్పీ ఆదేశాల మేరకు ఆత్మకూరు డిఎస్పి వేణుగోపాల్ సూచనలతో ఆత్మకూరు సర్కిల్ పరిధిలోని అన్ని పోలీస్ స్టేషన్లలో ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టినట్లు చెప్పారు.

ఈ కార్యక్రమంలో ఎస్సైలు రాజేష్,అనూష మరియు సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు.

AtmakurCI GangadharAnanthasagaramNellore
TS Murthy, Atmakuru(Nellore)

TS Murthy, Atmakuru(Nellore)

Next Story
Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X