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Nellore: నెల్లూరు ఎమ్మెల్యే కోటంరెడ్డి జన్మదినం.. దర్గాలో అన్నదానం

Nellore: నెల్లూరు రూరల్ ఎమ్మెల్యే కోటంరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి జన్మదినం సందర్భంగా మైనార్టీ నేత సాబీర్ ఖాన్ ఆధ్వర్యంలో బారాషాహీద్ దర్గాలో ప్రత్యేక ప్రార్థనలు, అన్నదానం నిర్వహించారు.

A Praveen, Nellore
Published on: 26 Sept 2026 3:25 PM IST
Nellore
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Nellore: నెల్లూరు ఎమ్మెల్యే కోటంరెడ్డి జన్మదినం.. దర్గాలో అన్నదానం

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నెల్లూరు: నెల్లూరు రూరల్ హ్యాట్రిక్ ఎమ్మెల్యే కోటంరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకుని మైనార్టీ నేత సాబీర్ ఖాన్ ఆధ్వర్యంలో బారాషాహీద్ దర్గాలో ప్రత్యేక ప్రార్థనలు నిర్వహించారు. మతసామరస్యానికి ప్రతీకగా నిలిచే బారాషాహీద్ దర్గాలో కోటంరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి ఆయురారోగ్యాలతో, సుఖసంతోషాలతో ఉండాలని ప్రార్థనలు చేశారు.

ప్రత్యేక ప్రార్థనల అనంతరం దర్గా ప్రాంతంలోని పేద ప్రజలకు అన్నదానం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా పలువురు మైనార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు పాల్గొని కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేశారు. మతసామరస్యం, సేవా భావాన్ని చాటేలా ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించినట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు.

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A Praveen, Nellore

A Praveen, Nellore

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