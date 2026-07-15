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Atmakur: మున్సిపాలిటీలో పోషకాహారం టీకాల నిల్వలపై వైద్యాధికారిణి సమీక్ష

Atmakur: ఆత్మకూరు మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని పేరారెడ్డిపల్లి అంగన్‌వాడీ కేంద్రాన్ని యూపీహెచ్‌సీ వైద్యాధికారి డాక్టర్ సాయి ప్రసన్న ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు.

TS Murthy, Atmakuru(Nellore)
Published on: 15 July 2026 7:49 PM IST
Atmakur
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Atmakur: మున్సిపాలిటీలో పోషకాహారం టీకాల నిల్వలపై వైద్యాధికారిణి సమీక్ష

ఆత్మకూరు: నెల్లూరు జిల్లా ఆత్మకూరు యూపీహెచ్‌సీ అరుంధతి వాడ వైద్యాధికారి డాక్టర్ సాయి ప్రసన్న ఆత్మకూరు మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని నెల్లూరుపాలెం సచివాలయం పరిధిలోని పేరారెడ్డిపల్లి అంగన్‌వాడీ కేంద్రాన్ని ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు.

ఈ సందర్భంగా అంగన్‌వాడీ కేంద్రంలో నిర్వహిస్తున్న వ్యాక్సినేషన్ కార్యక్రమాన్ని పరిశీలించి, వ్యాక్సిన్ నిర్వహణ, టీకాల నిల్వ, పిల్లలకు టీకాలు అందించే విధానం తదితర అంశాల్లో ప్రభుత్వ మార్గదర్శకాలను తప్పనిసరిగా పాటించాలని సిబ్బందికి సూచించారు.

అలాగే అంగన్‌వాడీ కేంద్రంలో ఉన్న చిన్నారుల ఆరోగ్య పరిస్థితిని స్వయంగా అడిగి తెలుసుకుని, వారి ఎదుగుదల, పోషకాహారం, టీకాల పూర్తి వివరాలను పరిశీలించారు. ప్రతి చిన్నారికి సమయానికి అన్ని టీకాలు అందేలా చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు.ఈ తనిఖీలో హెల్త్ ఎడ్యుకేటర్ ఆఫీసర్ (HEO) ఎస్. సుధాకర్,హెచ్‌పీ పార్వతి, హెల్త్ అసిస్టెంట్ రవీందర్ రెడ్డి, ఏఎన్‌ఎం రఘువరాణి,ఆశా కార్యకర్తలు, అంగన్‌వాడీ కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు.

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TS Murthy, Atmakuru(Nellore)

TS Murthy, Atmakuru(Nellore)

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