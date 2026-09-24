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Atmakur: హెడ్ కానిస్టేబుల్‌గా కేశవకు పదోన్నతి: సీఐ గంగాధర్ సత్కారం

Atmakur: నెల్లూరు జిల్లా అనంతసాగరం పోలీస్ స్టేషన్ కానిస్టేబుల్ పి. చెన్నకేశవరావు హెడ్ కానిస్టేబుల్‌గా పదోన్నతి పొందడంతో ఆత్మకూరు సీఐ, ఎస్సైలు ఘనంగా సత్కరించారు.

TS Murthy, Atmakuru(Nellore)
Published on: 24 Sept 2026 5:28 PM IST
Atmakur
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Atmakur: హెడ్ కానిస్టేబుల్‌గా కేశవకు పదోన్నతి: సీఐ గంగాధర్ సత్కారం

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నెల్లూరు జిల్లా: ఆత్మకూరు సర్కిల్ అనంతసాగరం పోలీస్ స్టేషన్ లో కానిస్టేబుల్ గా విధులు నిర్వహిస్తున్న పల్లా.చెన్నకేశవరావు కు హెడ్ కానిస్టేబుల్ గా పదోన్నతి లభించింది.. ఈ సందర్భంగా వీరిని ఆత్మకూరు సిఐ G.గంగాధర్ రావు, ఎస్సైలు జంపానీ కుమార్, శ్రీనివాసులు రెడ్డిలు ఘనంగా సత్కరించారు..

ఏఎస్ పేట మండలం పెద్దఅబ్బిపురం గ్రామానికి చెందిన పల్లా. చెన్నకేశవరావు 2001లో పోలీస్ శాఖలో చేరి 25 ఏళ్ల పాటు జిల్లాలోనూ పలు పోలీస్ స్టేషన్లలో కానిస్టేబుల్ గా విధులు నిర్వహించి విధి నిర్వహణలో ఎంతో మంచి పేరు ఉన్నత అధికారులతో అభినందనలు అందుకొని ప్రస్తుతం అనంతసాగరం పోలీస్ స్టేషన్లో కానిస్టేబుల్ గా ఉన్న చెన్నకేశవ నేడు హెడ్ కానిస్టేబుల్ గా పదోన్నతి పొందారు.

ఈ సందర్భంగా హెడ్ కానిస్టేబుల్ గా పదోన్నతి పొందిన చెన్నకేశవ ను ఆత్మకూరు సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ గంగాధర్ గారు మరియు ఎస్ఐలు జంపానీ కుమార్, శ్రీనివాసులు రెడ్డి స్టేషన్ సిబ్బంది ఘనంగా సత్కరించారు.

తమ స్టేషన్లో తలలో నాలికలాగా ప్రతి ఒక్కరితో ఎంతో సన్నిహితంగా ఉంటూ విధి నిర్వహణలో విశిష్ట సేవలు అందించి ఉన్నత అధికారుల మెప్పును పొంది నేడు చెన్నకేశవ (కేశవ) హెడ్ కానిస్టేబుల్ గా పదోన్నతి పొందడం తమకెంతో సంతోషంగా ఉందని ఈ సందర్భంగా అతన్ని సత్కరించడం ఎంతో సంతోషంగా ఉందని అది తమ బాధ్యత అంటూ సీఐ గంగాధర్ తెలిపారు.

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TS Murthy, Atmakuru(Nellore)

TS Murthy, Atmakuru(Nellore)

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