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Nellore: "ఏపీ కూటమిపాలనపై అమరావతి జేఏసీ తిరుగుబాటు బావుటా"

Nellore: కూటమి ప్రభుత్వంపై అమరావతి జేఏసీ తిరుగుబాటు. ఉద్యోగులపై దుష్ప్రచారాన్ని మానుకోవాలని బొప్పరాజు వెంకటేశ్వర్లు హెచ్చరిక.

V. Narasimhulu, Nellore
Published on: 18 Jun 2026 11:57 AM IST
Nellore
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Nellore: "ఏపీ కూటమిపాలనపై అమరావతి జేఏసీ తిరుగుబాటు బావుటా"

Amaravati: ఏపీ ఏపీలో కూటమి పాలనపై ఏపీ అమరావతి జేఏసీ తిరుగుబాటు బావుటా ఎగరవేసింది. ఫ్రెండ్లీ ప్రభుత్వం అంటూ పాలక కూటమి అధికారంలోకి వచ్చినప్పుడు చెప్పిన.. ఏపీ అమరావతి జేఏసీ నేత బొప్పరాజు వెంకటేశ్వర్లు ఇప్పుడు ఇదే ప్రభుత్వంపై పోరుబాటకు సిద్ధమాయ్యారు. ఇందుకోసం జిల్లాలు పర్యటిస్తూ ప్రభుత్వంపై ఆందోళనకు ఉద్యోగులను సమీకరిస్తున్నారు.

ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు భారమనే దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారని, వెన్నుముక అనే విషయం గుర్తుంచుకోవాలని అన్నారు ఏపీ అమరావతి జేఏసీ నేత బొప్పరాజు వెంకటేశ్వర్లు.

ప్రభుత్వం ఈ ప్రచారాన్ని ఆపకపోతే.. ఉద్యోగులకు ఎంత ఖర్చు చేస్తోంది..? ప్రభుత్వంలో ఉన్న వారికి ఎంత ఖర్చవుతోందో లెక్కలు ప్రజల ముందు పెడతాం అని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

ప్రభుత్వానికి లెక్కలు రాసేది ఉద్యోగులు అనే విషయం పాలక పక్షం గుర్తుంచుకోవాలని, ఉద్యోగుల పట్ల ప్రభుత్వం తీరు మార్చుకోకపోతే గతంలో నిర్వహించిన 92 రోజుల ఉద్యమం కన్నా మిన్నగా ఆందోళన చేస్తామని హెచ్చరికలు జారీ చేశారు.

ఉద్యమాలకు పురిటి గడ్డగా ఉన్న నెల్లూరు నుంచి ఆందోళన ప్రారంభిస్తోందని, ఉద్యోగులకు ప్రభుత్వం వేల కోట్లు బకాయిలు ఉన్నాయని, ఉద్యోగులు బోనస్ అడగడం లేదు.. రావాల్సిన వేలకోట్లు జీతాలు కోసం డిమాండ్ చేస్తున్నామని చెప్పారు.

ప్రభుత్వం కొందరు పెయిడ్ ఆర్టిస్టులను పెట్టి ఉద్యోగులను తప్పుగా చూస్తున్నారని, ప్రభుత్వం నాటకపు లెక్కలతో సహా బయట పెడతామని హెచ్చరించారు ‌. అప్పుడు ప్రభుత్వమే సమాధానం ఇచ్చుకోవాల్సి ఉంటుందని చెప్పారు.

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V. Narasimhulu, Nellore

V. Narasimhulu, Nellore

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