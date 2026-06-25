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Child Marriage: పెళ్లి కార్డులపై వధూవరుల బర్త్ డేట్.. సంచలన నిర్ణయం.. ఎందుకంటే.?

Child Marriage: బాల్య వివాహాలను అరికట్టేందుకు మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక నిబంధనను తీసుకురావాలని పరిశీలిస్తోంది.

Ravi
By Ravi
Published on: 25 Jun 2026 7:17 AM IST
Child Marriage
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Child Marriage: పెళ్లి కార్డులపై వధూవరుల బర్త్ డేట్.. సంచలన నిర్ణయం.. ఎందుకంటే.?

Child Marriage: బాల్య వివాహాలను సమర్థవంతంగా అరికట్టేందుకు మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం సరికొత్త నిబంధనను తీసుకురావాలని పరిశీలిస్తోంది. ఇకపై రాష్ట్రంలో జరిగే ప్రతి వివాహానికి సంబంధించి, పెళ్లి పత్రికలపై వధూవరుల పుట్టిన తేదీలను తప్పనిసరిగా ముద్రించేలా కొత్త రూల్ తీసుకురావాలని ప్రభుత్వం యోచిస్తోందని మహిళా, శిశు సంక్షేమ శాఖ మంత్రి అదితి తత్కరే అధికారికంగా వెల్లడించారు. ఈ కొత్త నిబంధన ద్వారా బాల్య వివాహాల రేటును రాబోయే ఐదేళ్లలో 10 శాతానికి దిగువకు తీసుకురావాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.

ఈ వినూత్నమైన ఆలోచనను అమలు చేయడానికి మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే రాజస్థాన్ రాష్ట్ర నమూనాను అధ్యయనం చేస్తోందని మంత్రి తెలిపారు. రాజస్థాన్‌లో ఇప్పటికే పెళ్లి పత్రికలపై వధూవరుల పుట్టిన తేదీలను ముద్రించే విధానం అమల్లో ఉంది, దీనివల్ల వధూవరుల వయసు అందరికీ స్పష్టంగా తెలిసిపోతుంది. ఇలా పుట్టిన తేదీలను కచ్చితంగా పత్రికలపై ముద్రిస్తే గ్రామీణ స్థాయిలో దొంగ సర్టిఫికెట్లతో లేదా వయసు దాచిపెట్టి చేసే బాల్య వివాహాలకు చాలా వరకు అడ్డుకట్ట వేయవచ్చని అధికారులు బలంగా భావిస్తున్నారు. రాజస్థాన్ ప్రభుత్వం ఈ విధానాన్ని ఎలా అమలు చేస్తోందో అధ్యయనం చేసి, అవసరమైన న్యాయ సలహాలు తీసుకుని మహారాష్ట్రలో కూడా ఈ రూల్‌ను కఠినంగా అమలు చేయాలని ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది.

బాల్య వివాహాలు అనేది కేవలం ఒక్క రాష్ట్రానికే పరిమితమైన సమస్య కాదు, దేశవ్యాప్తంగా చాలా ప్రాంతాల్లో ఇంకా ఈ దురాచారం కొనసాగుతూనే ఉంది. మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకోబోతున్న ఈ సాహసోపేతమైన నిర్ణయం పట్ల దేశవ్యాప్తంగా సానుకూల స్పందన వ్యక్తమవుతోంది.

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Ravi

Ravi

2017లో వెబ్ జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్స్‌లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్ మీడియాలో 7 ఏళ్ళకుపైగా అనుభవం ఉంది. ట్రెండింగ్, బిజినెస్, ఆంధ్రప్రదేశ్ & తెలంగాణకు సంబంధించి బ్రేకింగ్ కంటెంట్ రాస్తుంటాను.

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